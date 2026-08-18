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સુરતમાં બહારથી મંગાવેલું ભોજન કાળરૂપ બન્યું: ફૂડ પોઈઝનિંગથી 5 વર્ષની માસૂમ દીકરીનું મોત, પરિવારની હાલત ગંભીર
સુરતમાં બહારથી મંગાવેલું ભોજન કાળરૂપ બન્યું: ફૂડ પોઈઝનિંગથી 5 વર્ષની માસૂમ દીકરીનું મોત, પરિવારની હાલત ગંભીર
Written By
Karan Rajput
Published: Aug 18, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 03:00 PM
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