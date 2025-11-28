ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

તેરે ઈલ્ઝામને એક.....વોટ્સએપ સ્ટેટસ લગાવ્યું, યુવતી સાથે ઝઘડા બાદ યુવકે અંતિમ પગલું ભર્યું

Viral Raval | Nov 28, 2025, 12:03 PM IST

અમદાવાદના ફતેવાડીના એક યુવક જેનું નામ કામરાન કે જે છોકરીના ઘરની બાજુમાં રહે છે અને છેલ્લા 6 માસથી હેરાન કરતો હતો. નોકરીની જગ્યાએ નોકરી કરતી હતી, ત્યાં આવી ત્યાં આવી આલનુર હોસ્પિટલમાં ઝઘડો કરી પોતાની જાતે સાથે લાવેલ પેટ્રોલ છાંટી પોતાની જાતે લાઇટરથી આગ લગાવી હોસ્પિટલમાં તોડફોડ કરી બહાર નીકળી પહેલા માળેથી નીચે કૂદકો મારી સળગતા નીચે ડેન્ટલ ક્લિનિકમાં ઘૂસી ત્યાં નુકસાન કર્યું. કામરાનને 108માં સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ ગયેલ ત્યાં યુવકનું મોત થયું છે ત્યારે સરખેજ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યુવાનનું નામ કામરાન પઠાણ હોવાનું સામે આવ્યું છે. કામરાન તેની પરિચીત યુવતીને મળવા માટે સરખેજના ફતેવાડી વિસ્તારમાં આવેલી આલનૂર હોસ્પિટલ ખાતે આવ્યો હતો. આ યુવતી હોસ્પિટલમાં જ કામ કરે છે અને કામરાન તેમજ યુવતી એકબીજાની પાડોશમાં રહેતા હતા. હોસ્પિટલમાં બંને વચ્ચે કોઈ બાબતે ઉગ્ર ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડા બાદ આવેશમાં આવીને કામરાને પોતાના શરીરે પેટ્રોલ છાંટી દીધું અને આગ ચાંપી દીધી હતી. આગ લગાવ્યા બાદ યુવાને પહેલા માળેથી નીચે છલાંગ પણ લગાવી હતી, જેથી તે ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો. સારવાર દરમિયાન કામરાનનું મોત નીપજ્યું હતું. આત્મહત્યાના આ બનાવ બાદ મૃતક યુવક કામરાન પઠાણનું એક વોટ્સએપ સ્ટેટસ પણ સામે આવ્યું છે. આ સ્ટેટસમાં યુવતી સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે લાગણીભર્યું લખાણ લખેલું હતું, જે દર્શાવે છે કે આ પગલું ભરતા પહેલા તે ઊંડા માનસિક સંઘર્ષમાં હતો.

