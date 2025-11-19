પ્રેમના ચક્કરમાં મામાએ પોતાની જ ભાણકીને ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધી! 1 વર્ષથી હતો પ્રેમ સંબંધ
એક પોલીસ સ્ટેશનમાં છોકરીનું અપહરણ થયું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી... પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી પણ જ્યારે ખુલાસો થયો ત્યારે બહાર આવ્યું કે, આ છોકરીનું અપહરણ નહીં પણ હત્યા થઈ ગઈ છે... એ પણ ચાલુ ટ્રેનમાંથી ફેંકીને.... જીં હા આ ચોંકાવનારી ઘટના છે મુંબઈ નજીક આવેલા વસઈની... જ્યાં મામા અને ભાણેજ વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતા... મળતી માહિતી અનુસાર કોમલ નામની યુવતી તેના મામા સાથે છેલ્લા 1 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતી... ત્યારે તે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેના મામાને લગ્ન માટે દબાણ કરી રહી હતી... આ વચ્ચે બન્નેને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન આરોપી મામાએ ભાણકીને ભાયંદર-વસઈના રૂટમાં દોડી રહેલી ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધી હતી... જેના કારણે કોમલનું મોત થયું હતું... આ તરફ ટ્રેનમાં સવાર તમામ મુસાફરોએ આરોપીને પકડી લીધો હતો... બાદ તેને વસઈ રોડ રેલવે પોલીસને સોપવામાં આવ્યો હતો... હાલ આરોપી અર્જુન સોનીની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે...