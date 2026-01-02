પ્રેમસંબંધનો કરુણ અંત, સગાઈ બાદ યુવતીએ મંગેતરની હત્યા કરી નાખી
Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં પ્રેમસંબંધમાં હત્યાની એક હચમચાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. શહેરની રેલવે કોલોનીમાં રહેતી અને રેલવેમાં નોકરી કરતી એક યુવતીએ જ પોતાના મંગેતરની દુપટ્ટાથી ગળું દબાવીને હત્યા કરી હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. શરૂઆતમાં અકસ્માત કે આત્મહત્યા લાગતી આ ઘટનામાં પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટે સત્ય બહાર લાવ્યું છે.મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરાની રેલવે કોલોનીમાં રહેતી અને રેલવેમાં જ ફરજ બજાવતી રેખા નામની યુવતી અને ૨૩ વર્ષીય સચિન રાઠવા વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો. બંનેની સગાઈ થઈ ગઈ હતી અને તેઓ સાથે જ રહેતા હતા. જોકે, ગત ૨૯ ડિસેમ્બરના રોજ સચિન રાઠવાનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત નીપજ્યું હતું. ઘટના સમયે રેખાએ પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણે એવી રજૂઆત કરી હતી કે સચિનનું મોત કુદરતી કે અકસ્માતે થયું છે. પરંતુ, સચિનના પિતાને પુત્રના મોત અંગે શંકા જતાં તેમણે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.