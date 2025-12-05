લાલો ફિલ્મ પાછળની અત્યંત કરુણ કથની..ફિલ્મની 100 કરોડની કમાણી, પણ આમને ફૂટી કોડી પણ નહીં?
તો સાંભળ્યું તમે?...આ એ જ માસી છે જેમણે એવા આશીર્વાદ આપ્યા કે કમાણી 100 કરોડને આંબી ગઈ...પણ આ માસી સામે આશીર્વાદ લેનારે ક્યારે જોયું પણ નથી...વાત છે ગુજરાતી સુપરડુપર ફિલ્મ લાલોની...એ ગુજરાતી ફિલ્મ...જેણે ગુજરાતી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં તમામ રેકોર્ડ તોડી નાંખ્યા...આ જ માસીના આશીર્વાદથી ફિલ્મે અત્યાર સુધીની સૌથી સફળ અને સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ સાબિત થઈ છે...પણ ફિલ્મી દુનિયાના પડદા પાછળની કહાની ખુબ જ કરુણ અને હ્રદયદ્વારક છે. આ ઘર.. આ ગલી.. આ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈને તમને લાગે કે કોઈ ગરીબ, અવિકસિત વિસ્તારની વાત છે..પણ આ જ ઘર.. આ જ ગલીએ.. ગુજરાતની સૌથી મોટી બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મ ‘લાલો’ને 100 કરોડની ઉપર પહોંચાડી દીધી....જુનાગઢના ઉપરકોટ રોડ પાસે હનુમાન મંદિરની સામે વાણંદ ડેલીની આ ગલીમાં આવેલું ભાવનાબેન વાજાનું ઘર..અહીં જ લાલોના 70 ટકાથી વધુ ભાવનાત્મક સીન્સ શૂટ થયા છે...પતિ-પત્નીના ઝઘડા, બન્ને વચ્ચેના દર્દભર્યા ડાયલૉગ.. રડવાના સીન.. બધું આ જ ચાર દીવાલોમાં જ રેકોર્ડ થયું હતું. ફિલ્મે કરોડો કમાયા.. પાર્ટીઓ થઈ.. એવોર્ડ મળ્યા..પણ આ જ ઘરના માલિક ભાવનાબેન વાજા આજે પલંગ પર છે..પેરાલિસિસનો એટેક.. મગજની મોટી સર્જરી.. પતિ અને 23 વર્ષનો દીકરો મજૂરી કરીને ઘર ચલાવે છે..દવાઓનો ખર્ચ એટલો બધો કે બે ટંકનું અન્ન પણ મુશ્કેલ.... સૌથી મોટું દુ:ખ એ છે કે, ફિલ્મના નિર્માતા, દિગ્દર્શક કે કલાકારોમાંથી એક પણ વ્યક્તિએ આજદિન સુધી એક રૂપિયો કે એક ફોન પણ નથી કર્યો.