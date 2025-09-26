ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યો, નિકાસકર્તા ભારત દેશ પર ટેરિફ વધાર્યો, જુઓ ક્યા સેક્ટરમાં અસર થશે

Sep 26, 2025, 05:17 PM IST

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના ટેરિફ વોરમાં હવે નવા સમાચાર આવ્યા છે. ટ્રમ્પે ફરીવાર ટેરિફનો બોમ્બ ફોડી નિકાસકર્તા દેશોને ઝટકો આપ્યો છે. જેમાં ભારતનો પણ સમાવેશ થાય છે. ભારતના વિવિધ સેક્ટરમાં ટ્રમ્પે વધુ એકવાર ટેરિફમાં વધારો જાહેર કર્યો છે, જેના લીધે ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. જુઓ દરેક વિભાગોમાં અલગ-અલગ પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. ટ્રમ્પના આ નિર્ણયની માઠી અસર જોવા મળશે, શું રહેશે પરિસ્થિતિ...જુઓ વીડિયો

