નોબેલ ના મળ્યો, હવે શાંતિની જરૂર નથી... ગ્રીનલેન્ડ મુદ્દે ટ્રમ્પની ધમકી
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર ના મળ્યા બાદ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અકળાયા છે. તેમણે નોર્વેના વડાપ્રધાનને મેસેજ મોકલ્યો છે, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ હવે શાંતિ માટે બંધાયેલા નથી અને ગ્રીનલેન્ડ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ઇચ્છે છે. નોર્વેના વડાપ્રધાન જોનાસ ગાહર સ્ટોરે સોમવારે પુષ્ટિ આપી હતી કે તેમને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી એક મેસેજ મળ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નોબેલ પુરસ્કાર ના મળ્યા પછી તેમને હવે શાંતિ વિશે વિચારવાની જરૂર નથી લાગતી.