ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સુરતમાં કોંગ્રેસના બે નેતાઓ બાખડ્યા, શહેર મહામંત્રી પર સળિયાથી હુમલો, જુઓ Video
Dilip Chaudhary
|
Feb 12, 2026, 11:51 AM IST
Two Congress leaders fight over money in Surat
01:54
u
ભાવિ સાસુને પ્રેમિકા બનાવનારા રાહુલને મળ્યો દગો, મહિલા બનેવી સાથે ભાગી ગઈ, Video
10:00
u
Bharan Bandh: ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં ભારત બંધની અસર, 25 હજાર બેંક કર્મચારીઓ હડતાળમાં જોડાયા
01:04
u
ભારત રશિયા પાસથી ઓઈલ ખરીદશે કે નહીં? રશિયાએ છાતી ઠોકીને આપ્યો જવાબ
01:53
u
સુરતમાં કૂતરાએ નાની બાળકી પર કર્યો હુમલો, બચકાં ભર્યા, જુઓ CCTV
00:40
u
વડોદરામાં પ્રતિષ્ઠિત રેસ્ટોરન્ટના બર્ગરમાંથી નીકળ્યો પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો, જુઓ Video
00:59
u
રાજુ કરપડા હવે ભાજપમાં જોડાશે ? BJP ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાનું ખુલ્લું આમંત્રણ
01:04
u
આવતીકાલે દેશભરમાં ટ્રેડ યુનિયનની હડતાળ, જાણો ગુજરાતમાં શું થશે અસર
03:48
u
સરકારે દેશને વેચી કાઢ્યો, અમેરિકા સાથે ડીલ શરમજનક- રાહુલ ગાંધી
00:36
u
રાજુ કરપડાના રાજીનામા પર આપના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુના પ્રહાર, જાણો AAP પર શું લગાવ્યા આરોપ
01:23
u
Chaitar Vasava Video: રાજુ કરપડાના રાજીનામા પર ચૈતર વસાવાની પ્રતિક્રિયા, જાણો ભાજપ શું કર્યા પ્રહાર
UTTAR PRADESH
પહેલા ભાવિ જમાઈ સાથે ભાગી મહિલા, 10 મહિના રહીને હવે બનેવી સાથે ભાગી, મગજ ચકરાઈ જશે
Navsari BJP
નવસારી ભાજપમાં ભડકો, બે મહામંત્રીઓએ આપ્યા રાજીનામા, અન્યાયનો લગાવ્યો આરોપ
IND vs NAM
બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11... અભિષેક બહાર, આ સ્ટાર ખેલાડીની થશે એન્ટ્રી
Ahmedabad Udaipur Vande Bharat Express
અમદાવાદના અસારવાથી ઉદયપુર વચ્ચે દોડશે વંદેભારત, 4 કલાકમાં પુરી થશે સફર
Ahmedabad Plane Crash
અમદાવાદમાં ઘટેલી પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પર ઈટાલિયન મીડિયાનો અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો
surat news
સુરતમાં ક્રિભકો કંપનીના કર્મચારીનું કરંટ લાગતા મોત, પરિવારજનોએ કંપની પર લગાવ્યો આરોપ
Ahmedabad
Ahmedabad : કાંકરિયા નજીક સગીર યુવતીની હત્યા, મંગેતર જ નીકળ્યો હત્યારો
Raju Karpada
AAPને અલવિદા, હવે BJPમાં એન્ટ્રી ? રાજુ કરપડાના નવા રાજકીય પગલાએ વધારી ચર્ચા
Gold rate
બજાર ખુલતા જ તૂટ્યું સોનું, ચાંદી પણ પછડાઈ, હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ જ સસ્તા
bharat bandh
આજે ભારત બંધ, કોણ કરી રહ્યું છે હડતાળ, જાણો શું ખુલ્લું રહેશે અને શું બંધ