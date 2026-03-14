Big News: મોટી રાહત, LPG લઈને 2 ભારતીય જહાજ હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી સુરક્ષિત પસાર થયા, કંડલા-મુંદ્રા પહોંચશે

Viral Raval | Mar 14, 2026, 08:43 PM IST

દેશમાં ગેસની અછત અંગે ફેલાઈ રહેલી અફવાઓ વચ્ચે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે રાહતના સમાચાર આપ્યા કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણ ગેસનો પૂરતો સ્ટોક છે. ગભરાવવાની કોઈ જરૂર નથી. આ બધા વચ્ચે એક સારા સમાચાર એ પણ આવ્યા કે બે ભારતીય જહાજ એલપીજીની મોટી ખેપ લઈને સુરક્ષિત રીતે ભારત તરફ આવી રહ્યા છે. સરકારે જનતાને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઈની પણ વાતમાં ન આવે અને પેનિક થઈને ગેસ સિલિન્ડરના એડવાન્સ બુકિંગ ન કરે. 

એલપીજી લઈને આવી રહ્યા છે જહાજ
મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ્સ શિપિંગ એન્ડ વોટરવેઝના વિશેષ સચિવ રાજેશ સિન્હાએ જણાવ્યું કે ફારસની  ખાડીમાં તમામ  ભારતીય નાવિક સુરક્ષિત છે. શિવાલિક અને નંદા દેવી નામના બે ભારતીય જહાજ એલપીજીની મોટી ખેપ  લઈને ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ જહાજ 16-17 માર્ચ સુધીમાં મુંદ્રા અને કંડલા બંદરો પર પહોંચશે. પોર્ટ પર ગેસ લાવનારા  જહાજોને પ્રાથમિકતા અપાઈ રહી છે  અને સરકાર સતત ઈરાન અને અમેરિકા જેવા દેશોના સંપર્કમાં છે. 

સૂચના મંત્રાલયે લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ચાલતી અફવાઓથી બચે. સરકારી વેબસાઈટો પર અપાયેલી માહિતી પર જ ભરોસો કરે અને પેનિકમાં બુકિંગ કરાવવાની આદત છોડી દે. 

