Video: સૌથી ખતરનાક વાવાઝોડું, 295 કિમીની સ્પીડથી અગ્રેસર વાવાઝોડું, મોટી તબાહીનો ખતરો, દરિયાની સપાટી વધી

ચીન પર આ સમયે ભયાનક સુપર સાયક્લોનનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. જેના કારણે દક્ષિણી ચીનના શહેરોમાં લોકોની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. હાલમાં તે ધીમે-ધીમે ચીન તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે... તેણે હાલમાં હોંગકોંગમાં પોતાનું વિનાશકારી રૂપ બતાવ્યું અને મોટું નુકસાન વેર્યુ... તોફાનની ભયાનકતાને જોતાં સ્કૂલ-એરપોર્ટ બધું જ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે... ત્યારે આ તોફાનનું નામ શું છે? તેની સ્પીડ કેટલાં કિલોમીટર છે?. જોઈશું આ રિપોર્ટમાં...