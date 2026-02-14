મહાશિવરાત્રિના મેળામાં ઉમટ્યા વિદેશીઓ, યુગાન્ડાના હિન્દુ નેતાએ પરિવાર સાથે કર્યા દર્શન
Mahashivratri Mela: જૂનાગઢના મિની કુંભ સમાન ભવનાથના મેળામાં આ વર્ષે અનેરું આકર્ષણ જોવા મળ્યું છે. મૂળ ગુજરાતી અને હાલ યુગાન્ડાના જાણીતા સાંસદ પરેશ મહેતાએ પરિવાર સાથે મહાશિવરાત્રિના પર્વે ભગવાન ભવનાથના દર્શન કર્યા હતા. સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રત્યે અડગ શ્રદ્ધા ધરાવતા પરેશ મહેતા યુગાન્ડામાં હિન્દુ ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર માટે મોટું યોગદાન આપી રહ્યા છે. મેળાની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું કે, ભવનાથની પવિત્ર ધરતી પર આવીને તેમને એક અલૌકિક અને દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ છે.