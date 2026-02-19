કોંગ્રેસનું 'દિલ્હી તેડું': અમિત ચાવડા સહિતના દિગ્ગજો હાજર, ભાજપ-આપને રોકવા ઘડાશે ચક્રવ્યૂહ
Gujarat congress : ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓને દિલ્હીનું તેડું આવ્યું છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલાં દિલ્હીમાં કોંગ્રેસનું મંથન ચાલી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે આજે બેઠક કરી રહ્યાં છે. આ બેઠકમાં રાહુલ ગાંધી પણ હાજર રહેવાના છે. આ બેઠક એ 6 મહિનામાં ગુજરાત કોંગ્રેસે કરેલા કામની સમીક્ષા માટે બોલાવાયી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા, વિધાનસભા કોંગ્રેસના નેતા તુષાર ચૌધરી દિલ્હી પહોંચ્યા છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના હયાત તમામ પૂર્વ પ્રમુખોને બેઠકમાં હાજર રહેવા સૂચના અપાઈ છે. આ બેઠક ચાલુ થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસે વધુમાં વધુ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ પર કબ્જો મેળવવા રણનીતિ ઘડાય તેવી પૂરી સંભાવના છે. રાજ્યના દરેક જિલ્લા અને શહેરની અલગ અલગ ઇલેક્શન કમિટી કોંગ્રેસ બનાવે તેવી સંભાવનાઓ છે. જિલ્લા અને શહેરની સંસ્થાઓની ચૂંટણી માટેના ઉમેદવારો સ્થાનિક ચૂંટણી સમિતિ નક્કી કરશે.
કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓને એક એક જિલ્લા અને શહેરના પ્રભારી નિમવામાં આવશે. આ મહિનાના અંત સુધીમાં ચૂંટણી સમિતિ અને પ્રભારીઓની નિમણૂંક થશે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ખસ્તાહાલ હાલત વચ્ચે રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓની બેઠક અતિ મહત્વની સાબિત થાય તેવી સંભાવના છે. ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. કોંગ્રેસમાં આંતરિક કકળાટ અને ભાજપની સરકાર અને સંગઠનમાં મજબૂતીએ કોંગ્રેસના પાયા હચમચાવી દીધા છે. હવે આપના પગપેસારાથી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ માટે હાલમાં વિકટ સ્થિતિ છે. હાલમાં કોંગ્રેસ માટે અસ્તિત્વની લડાઈ છે. એક તરફ ભાજપની મજબૂતી અને બીજી તરફ 'આપ' (AAP) ના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે કોંગ્રેસ માટે આ 'કરો કે મરો' જેવી સ્થિતિ છે. છેલ્લા 6 મહિનાના કામનું રિપોર્ટ કાર્ડ રાહુલ ગાંધી સામે આજે રજૂ થવાનું છે, જે આંતરિક કકળાટને ડામવા માટે મહત્વનું બની રહે તેવી કોંગ્રેસને આશા છે.