"તાપ ભલે આકરો પડે પણ મતદાન કરવાનું ચૂકશો નહીં", મતદાન કર્યા બાદ પાટીલે કરી મતદારોને કહી આ વાત
Surat News: આજે લોકશાહીના મહાપર્વ નિમિત્તે કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે સુરત ખાતે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વહેલી સવારે મતદાન મથક પર પહોંચીને તેમણે પવિત્ર ફરજ નિભાવી હતી અને ત્યારબાદ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં પ્રજાજોગ ખાસ સંદેશ આપ્યો હતો.
વધારેમાં વધારે મતદાન કરવા અપીલ
સી.આર. પાટીલે સુરતના રહિશો સહિત તમામ મતદારોને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ પોતાના ઘરની બહાર નીકળે અને વધુમાં વધુ સંખ્યામાં મતદાન કરે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મતદાન એ માત્ર હક નથી પણ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી પણ છે.
વિકાસ માટે મજબૂત મતદાન જરૂરી
મતદાનના મહત્વ પર ભાર મૂકતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, "નબળા મતદાનથી વિકાસનો રસ્તો રૂંધાય છે." જો આપણે દેશ અને પ્રદેશનો અવિરત વિકાસ ઈચ્છતા હોઈએ, તો મજબૂત અને નિર્ણાયક મતદાન અનિવાર્ય છે. સજાગ મતદાર જ સશક્ત સરકાર અને પ્રગતિશીલ સમાજની રચના કરી શકે છે.
ગરમીને ન ગણકારવા અનુરોધ
વધતા જતા તાપમાન અને ગરમીના માહોલ વચ્ચે તેમણે મતદારોને પ્રોત્સાહિત કરતા જણાવ્યું હતું કે તાપ ભલે આકરો પડે પણ મતદાન કરવાનું ચૂકશો નહીં." તેમણે ઉમેર્યું કે ગરમી થોડા સમયની તકલીફ હોઈ શકે છે, પરંતુ તમારો એક મત આગામી પાંચ વર્ષ માટે દેશનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. આથી, ગરમીને બાજુ પર મૂકીને રાષ્ટ્રહિતમાં મતદાન કરવા તેમણે સૌને આહવાન કર્યું હતું.