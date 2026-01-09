ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

આગામી સમયમાં ખનીજ માટે બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ થઈ શકે- સી આર પાટીલ

Viral Raval | Jan 09, 2026, 02:05 PM IST
Union Minister of Water Resources c r patil expressed concern about rare minerals

