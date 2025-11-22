ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

માતા-પિતા સાવધાન...ધોરણ 2માં ભણતી બાળકીને શાળા નજીક કોઈ અજાણી વ્યક્તિએ ઈન્જેક્શન આપી દીધુ

Viral Raval | Nov 22, 2025, 03:30 PM IST

વિજાપુરમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી. 2જા ધોરણમાં ભણતી 8 વર્ષની બાળકીને ઇન્જેક્શન આપ્યું. અજાણ્યા વ્યક્તિએ શાળા પાછળ લઈ જઈ ઇન્જેક્શન આપી દીધુ. ખભે હાથ મૂકી બાળકી હાથની કોણીથી ઉપરના ભાગે ઇન્જેક્શન આપ્યું. વિજાપુરની એક સ્કૂલમાં ભણતી બાળકી સાથેની ઘટના. અજાણ્યા શખ્સે બાળકીના ખભે હાથ મૂક્યો અને ઇન્જેક્શન આપ્યું હોવાનું બાળકીએ માતાને જણાવ્યું , બાળકીને વડનગર સિવિલમાં મેડિકલ સારવાર અપાઈ. બાળકીનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાયું, બાળકી હાલ સ્વસ્થ હોવાની વિગત. કોણે અને શેનું ઇન્જેક્શન આપ્યું તે તપાસ ચાલુ પોલીસ શાળા આસપાસના CCTV તપાસી રહી છે. અજાણ્યા ઈસમો વિરુદ્ધ વિજાપુર પોલીસ મથકે ફરિયાદ દાખલ. અજાણ્યા છોકરા વિરુદ્ધ POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ.

Trending news