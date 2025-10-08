हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
પેમેન્ટ માટે UPI વાપરતા હોવ તો તમારા માટે આનંદના સમાચાર, જુઓ Video
Viral Raval
|
Oct 08, 2025, 04:41 PM IST
upi payments will now be pin free you must know this details
More Videos
05:56
u
અભણ લોકો પાસે અંગ્રેજી કાગળો પર સાઈન કરાવી લેવાય છે? Z 24 કલાક પર ખુલાસો, Video
01:09
u
VIDEO: સાબરકાંઠામાં ટ્રેનમાંથી મળી 25 લાખની બિનવારસી રોકડ રકમ! થેલાના સ્ટીકરને આધારે માલિકની તપાસ શરુ
01:12
u
રેલવેમાં મુસાફરી કરતા લોકોને મોજ પડે તેવા સમાચાર, નવો નિયમ ફાયદો કરાવશે, Video
03:19
u
બહિયલમાં અસામાજિક તત્વોને નોટિસ ફટકારતા શાન ઠેકાણે આવી, નવરાત્રિ સમયે શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરતાં શખ્સોએ જાતે જ દબાણો દૂર કર્યા
02:20
u
VIDEO: રાજ્યમાં બહારનું ભોજન લેતાં ગ્રાહકોને આરોગ્યનું જોખમ! સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા યથાવત, જુઓ નડિયાદમાં ગ્રાહકે પનીર ચીલી મંગાવતા શું નીકળ્યું
04:41
u
Video: રસ્તા પર બર્થડે પાર્ટીના નામે ગંદા ચેનચાળા, ડાન્સ કરનાર છોકરી અંગે મોટો ચોંકાવનારો ખુલાસો
01:48
u
Video: ઈડરમાં વિસાવદરવાળી થશે...વાયરલ મેસેજ પર રમણલાલ વોરાનો હવે યુટર્ન! જાણો શું કહ્યું?
01:54
u
મોરબીનો યુવક રશિયાની સેના તરફથી યુક્રેનમાં લડતો હતો? Video થી ખળભળાટ
01:39
u
હાઈવે પર LPG સિલિન્ડર ભરેલા ટ્રકમાં વિસ્ફોટ, એક બાદ એક 200 બાટલા ફાટ્યા
09:01
u
Video: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ એકલા હાથે લડશે કોંગ્રેસ, AAP સાથે ગઠબંધન નહીં કરે
Trending news
JioBharat Safety-First
IMC 2025: Jio એ લોન્ચ કર્યો દેશનો પ્રથમ 'સેફ્ટી ફર્સ્ટ' ફોન, કિંમત માત્ર ₹799; જાણો
Ahmedabad
રૂપિયાની લાલચમા અભણ-બેરોજગાર લોકોની જિંદગી સાથે થઈ રહ્યો છે ખેલ? મેડિકલ કંપનીઓ બેફામ
Surat house help
સુરતની એક 'કામવાળી'એ ખરીદ્યો 60 લાખનો ફ્લેટ, માત્ર 10 લાખની લીધી લોન!
Liver Cancer
લીવર કેન્સરના પહેલા સ્ટેજમાં જોવા મળે છે આ 10 લક્ષણ, દેખાય તો તરત દોડજો ડોક્ટર પાસે
Viral News
અકસ્માતમાં તો બચી ગયા પણ ટેસ્લાએ જીવતા સળગાવી દીધા, એલોન મસ્કની કાર કંપની સામે દાવો
indian cricket team
'ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું નામ બદલવામાં આવે', આ માંગ પર હાઇકોર્ટે શું કહ્યું ?
Gujarat Police RRU
ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે ખાસ તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન, આ તારીખથી...
e-Passport
ઈમરજન્સી માટે બનાવવો છે e-Passport? ઘર બેઠા થઈ જશે કામ, જાણો કઈ રીતે કરશો અરજી
Part payment
પર્સનલ લોનમાં પાર્ટ પેમેન્ટનો શું છે રોલ, જાણો તેના ફાયદા અને નુકસાન
bloating
Healthy Diet: ભોજન કર્યા બાદ ફૂલવા લાગે છે પેટ, તો ડાયટમાં સામેલ કરો આ ફૂડ્સ