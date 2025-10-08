ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પેમેન્ટ માટે UPI વાપરતા હોવ તો તમારા માટે આનંદના સમાચાર, જુઓ Video

Viral Raval | Oct 08, 2025, 04:41 PM IST
upi payments will now be pin free you must know this details

Trending news