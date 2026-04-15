કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ફોર્મ પરત ખેંચવા આવતા ભારે બબાલ, ફોર્મ જ ફાટી ગયું, DCP ધક્કે ચડ્યા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ અંતર્ગત આજે ફોર્મ પાછો ખેંચવા માટે છેલ્લો દિવસ છે ત્યારે જબરી માથાપચ્ચી જોવા મળી રહી છે. વડોદરામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભૂમિ પ્રજાપતિ ફોર્મ પરત કરવા માટે કલેક્ટરની કચેરીએ પહોંચ્યા ત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ખુબ હંગામો કર્યો. જેમાં ફોર્મ પરત લેતી વખતે ખેંચાખેંચી થતા કોંગ્રેસ ઉમેદવારનું ફોર્મ પણ ફાટ્યું. આ બધી માથાકૂટમાં ડીસીપી એન્ડ્રુ મેકવાનને ધક્કે પણ ચડાવવામાં આવ્યા. જુઓ વીડિયો.