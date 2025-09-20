ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજકોટ: RMCમાં ફરીથી ભાજપના નેતાઓમાં આંતરિક જૂથવાદ જોવા મળ્યો, જુઓ Video

Viral Raval | Sep 20, 2025, 02:40 PM IST
Uproar at RMC general meeting in Rajkot watch video for more details

Trending news