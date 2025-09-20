हिन्दी
રાજકોટ: RMCમાં ફરીથી ભાજપના નેતાઓમાં આંતરિક જૂથવાદ જોવા મળ્યો, જુઓ Video
Viral Raval
|
Sep 20, 2025, 02:40 PM IST
Uproar at RMC general meeting in Rajkot watch video for more details
Trending news
saudi arab and pakistan defence deal
શું ભારત સાથે યુદ્ધ થાય તો સાઉદી અરેબિયા પાકિસ્તાનનો આપશે સાથ? જાણો
Mumbai Ahmedabad Bullet Train
સામાન્ય લોકોને પોસાય તે પ્રકારે રખાશે બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું! રેલવે મંત્રીનું નિવેદન
H-1B visa
H1-B વિઝા નિયમમાં ધરખમ ફેરફાર બાદ હવે ટેક કંપનીઓમાં હડકંપ, કર્મચારીઓને મોકલ્યો મેસેજ
Asia Cup 2025
એશિયા કપ બોયકોટને લઈને પાકિસ્તાનમાં ચાલી રહ્યું હતું મોટું ષડયંત્ર
Gujarat Tourism
દુનિયા જોતી રહે એવું બનશે નેશનલ મેરિટાઈમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ, 4500 કરોડનો પ્રોજેક્ટ
get rid of Cockroaches
ઘરના ખૂણે-ખૂણામાંથી કોકરોચનો સફાયો થઈ જશે, બસ અપનાવો આ ટ્રિક
yoga benefits
સવારે કરી લો આ 3 પ્રાણાયામ, શરીરનો થાક અને સુસ્તી થઈ જશે દુર, આખો દિવસ રહેશે એનર્જી
mobile addiction
શું તમારા બાળકનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે છે? એક્સપર્ટની આ 5 સલાહથી દૂર થશે મોબાઈલનું વળગણ
farmer
ભારતનું અનોખુ ગામડું જ્યાં દરેક ખેડૂત છે કરોડપતિ! ઘેર ઘેર અપાર સંપત્તિ, જાણો કેવી રી
Former Diplomat
H1B નીતિ સમીકરણ બદલી નાખશે, બેકફુટ પર આવશે અમેરિકા; આ રીતે ભારતનું ભાગ્ય બદલાશે