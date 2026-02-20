યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, ટ્રમ્પ પાસે ટેરિફ લગાવવાનો કોઈ કાનૂની અધિકાર નથી
Trump Tariff: અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે, ટ્રમ્પ પાસે ટેરિફ લગાવવાનો કોઈ કાનૂની અધિકાર નથી. કોર્ટે કહ્યું કે, ટ્રમ્પ દ્વારા દુનિયાના દેશો પર લાદવામાં આવેલ ટેરિફ ગેરકાનૂની છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નેશનલ ઇમરજન્સી માટે બનાવેલા કાયદાનો ઉપયોગ કરીને મોટા ટેરિફ લગાવીને પોતાના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કાયદો "રાષ્ટ્રપતિને ટેરિફ લગાડવાનો અધિકાર આપતો નથી." ચીફ જસ્ટિસ જોન રોબર્ટ્સના 6-3 ના બહુમતીવાળા નિર્ણયમાં કોર્ટે નીચલી અદાલતના તે ચુકાદાને માન્ય રાખ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ટ્રમ્પે મોટા પાયે ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ લગાવવા માટે 'ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ' (IEEPA)નો ઉપયોગ કરીને પોતાના અધિકારોનો દુરુપયોગ કર્યો. 1977માં બનેલો આ કાયદો રાષ્ટ્રપતિને નેશનલ ઇમરજન્સી દરમિયાન વાણિજ્યને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ તેમાં ટેરિફ વિશે સ્પષ્ટપણે કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.