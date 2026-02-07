ભારતની સૌથી મોટી જીત : અમેરિકાથી આવી ખુશખબર, ચીન-પાકિસ્તાનને લાગશે મરચાં!
ભારત સાથેની ટ્રેડ ડીલ બાદ અમેરિકાએ એક એવો માસ્ટરસ્ટ્રોક માર્યો છે જેનાથી પાકિસ્તાનને મરચાં લાગી ગયા છે. અમેરિકાના ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સત્તાવાર નકશામાં સમગ્ર જમ્મુ-કાશ્મીર અને POKને ભારતનો હિસ્સો બતાવવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાનના અસિમ મુનિરને આ સૌથી મોટો ફટકો અને ભારતની આ સૌથી મોટી જીત છે. શું અમેરિકાએ પીઓકેને ભારતનો હિસ્સો માની લીધો એ સૌથી મોટો સવાલ છે. ભારતની આ કૂટનીતિક જીત ગણાવાઈ રહી છે. પીઓકે મામલે અમેરિકાનો સપોર્ટ ભારત માટે અતિ અગત્યનો છે. અમેરિકાએ પાકિસ્તાન સાથે ચીનને પણ સીધો સંદેશ આપી દીધો છે.