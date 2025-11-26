हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાજ્યના પોલીસ વડા અને વડગામના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણી વચ્ચે શાબ્દિક જંગ, Video
Viral Raval
|
Nov 26, 2025, 12:40 PM IST
Vadgam MLA Jignesh Mevani answer to DGP Vikas Sahay statement
02:21
u
વડોદરા: સાંસદ હેમાંગ જોશીએ રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખી આમંત્રણ આપ્યું, જાણો શું કહ્યું?
00:56
u
બાસ્કેટ બોલની પ્રેક્ટિસ કરતો હતો ખેલાડી, અચાનક પોલ છાતી પર પડ્યો, Video
00:47
u
બિલ્લી પગે આવ્યું મોત! રસ્તા પર ચાલતા ચાલતા વ્યક્તિને હાર્ટએટેક આવ્યો, Video
02:19
u
અમદાવાદમાં યોજાશે 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, જુઓ Video
04:17
u
સુરતીઓ માટે ચિંતાજનક, સુરભી ડેરીના પનીર અંગે અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો
01:11
u
સુરત: વર્ગ-2ના નિવૃત્ત કર્મચારી પાસેથી અપ્રમાણસર મિલકત મળી, ગુનો નોંધાયો
00:37
u
રાજકોટ: સ્નેહા હત્યા કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, પતિએ જ કરી હતી પત્નીની હત્યા
06:13
u
Video: રામ મંદિર પર લહેરાયો ધર્મ ધ્વજ, મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે પીએમ મોદી-મોહન ભાગવતે કર્યું ધ્વજારોહણ
03:57
u
PM મોદીએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે શ્રી રામ દરબાર ગર્ભગૃહમાં દર્શન કર્યા, પૂજા કરી, Video
04:02
u
PM મોદીએ અન્નપૂર્ણા માતાના મંદિરમાં દર્શન કર્યા, Video
Trending news
Ahmedabad News
સિંગાપોર એરપોર્ટને ઝાંખું પાડશે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન! બનશે 16 માળ, હશે આવી સુવિધાઓ..
Aadarsh Singh
ભારતીય બેટ્સમેને મચાવી તબાહી, ફટકારી તોફાની બેવડી સદી, 26 બોલમાં બનાવ્યા 100 રન
Gujarat air pollution
ઈથોપિયાના જ્વાળામુખીની ગુજરાતમાં ભયંકર અસર! આ શહેરોની હવા બની ઝેરી, AQI 300ને પાર!
Smriti Mandhana
સંગીતની રાતે શું થયું? કેમ અટક્યા પલાશ-સ્મૃતિના લગ્ન? મ્યુઝિશિયનની માતાએ જણાવી હકીકત
Girija Oak
આ અભિનેત્રીને અશ્લિલ મેસેજ મોકલે છે યૂઝર્સ, કહ્યું- મારો રેટ પૂછે છે
Gujarat Poliitcs
મેવાણીએ DGP ને સંભળાવી દીધું, તમારુ નામ વિકાસ સહાય છે તો ગુજરાતની જનતાની સહાય કરો
Basketball player death
રોહતકમાં દર્દનાક મોત, રમતા-રમતા ખેલાડી પર પડ્યો બાસ્કેટબોલ પોલ, CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામ
new rule
જન્મ દાખલામાં હવે માતાનું નામ ને અટક લખી શકાશે, ગુજરાતમાં બર્થ સર્ટિફિકેટના નવા નિયમ
MG Cyberster India
આ છે ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી સ્પોર્ટ્સ કાર, ડિલિવરી માટે 5 મહિનાની રાહ, શેફાલી વર્માએ
Virat Kohli
89 ચોગ્ગા, 27 છગ્ગા અને 1016 રન... આ ઘાતક બેટ્સમેને ODIમાં બનાવ્યો મહારેકોર્ડ