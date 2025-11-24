हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
'સંસ્કારી મંત્રીને ચેલેન્જ .....'ચારેયકોરથી વિરોધ વચ્ચે જીજ્ઞેશ મેવાણીએ શું ફેંક્યો પડકાર?
Viral Raval
|
Nov 24, 2025, 12:57 PM IST
vadgam MLA Jignesh Mevani challenge watch video for more details
More Videos
01:32
u
પોલીસના પટ્ટા ઉતરાવાની આપી હતી ધમકી, MLA જીજ્ઞેશ મેવાણી હાય હાયના નારા લાગ્યા
05:34
u
અમદાવાદ: ઈસનપુરમાં મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી, 900થી વધુ કાચા-પાકા મકાનો દૂર કરાશે
01:00
u
ડાંગર, બાજરી-જુવારની ટેકાના ભાવે ખરીદી આજથી શરૂ, જાણો ક્યાં સુધી થશે આ ખરીદી?
02:21
u
ધારાસભ્ય પર ભડકી ગયા લોકો, અમે ક્યારેય જોયા નથી, અમારા ફોન પણ ઉપાડતા નથી
01:31
u
રાજકોટ: ભાજપની સરકાર આવતા ગુંડાઓ દરમાં જતા રહ્યા હતા- જીતુ વાઘાણી
00:37
u
પુત્રી સાથે અવારનવાર ઝઘડા કરતા જમાઈને પિતાએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો
00:47
u
રસ્તાના ફોટા મૂકતા જ ટ્રોલ થઈ ગયા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી, Video
02:45
u
માતા-પિતા સાવધાન...ધોરણ 2માં ભણતી બાળકીને શાળા નજીક કોઈ અજાણી વ્યક્તિએ ઈન્જેક્શન આપી દીધુ
02:27
u
Video: વધુ એક BLOનું SIRની કામગીરી દરમિયાન મોત, ફોર્મ ચેકિંગ દરમિયાન આવ્યો હાર્ટએટેક
02:03
u
રક્ષક જ ભક્ષક? પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરે લિફ્ટમાં યુવતીની છેડતી કરી, શારીરિક અડપલા કર્યા
Trending news
Kane Williamson
33 સદી, 37 ફીફ્ટી અને 9276 રન... આ ખતરનાક ખેલાડીની ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી
Gold rate
Gold Rate Today: ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ...સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદીમાં મોટો ચમકારો
health
ઘટી જશે કેન્સરનો ખતરો, બસ આ 6 ટિપ્સને તમારા ડેલી રૂટીનમાં કરો સામેલ
Earth
જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો શું થાય... કોણ જીવતું બચી શકે ?
Rajkot
સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં નવાજૂનીના સંકેત : રૂપાણી પરિવારને લઈને થઈ શકે છે મોટો નિર્ણય
5-Seater car
Maruti Alto થી પણ સસ્તી, માત્ર 3.5 લાખ રૂપિયામાં નવી બ્રાન્ડેડ 5-સીટર કાર! જાણો
Gratuity Calculator
હવે બસ 1 વર્ષની નોકરી પર મળશે ગ્રેચ્યુઇટી, ₹30,000 ના બેઝિક પગાર પર સમજો ગણતરી
Smriti Mandhana
પિતા બાદ સ્મૃતિ મંધાનાના મંગેતર પલાશ મુચ્છલની પણ તબિયત લથડી, હોસ્પિટલ લઈ જવાયો
gujarat police
PM મોદી, CM નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર પર વાંધાજનક પોસ્ટ કરનારની ગુજરાતથી ધરપકડ
Justice Surya Kant
53માં CJI બન્યા જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ લેવડાવ્યા શપથ, ખાસ જાણો