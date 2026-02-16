ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અમદાવાદ-વડોદરાની શાળાઓને બોમ્બની ધમકી : ઈ-મેઈલમાં મોદી-શાહના નામે મેસેજ છોડ્યો

Dipti Savant| Feb 16, 2026, 10:31 AM IST

આજે ફરી એકવાર ગુજરાતની શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી છે. અમદાવાદ તથા વડોદરાની સ્કૂલોને બોમ્બની ધમકી મળી છે. વડોદરાની 8 સ્કૂલોને બોમ્બની ધમકી મળી છે. જેમાં ડી. આર. અમીન (વાસણા રોડ), ઉર્મી સ્કૂલ (સમાસાવલી), નાલંદા હાઈસ્કૂલ (વાઘોડિયા રોડ), બરોડા હાઈસ્કુલ (બગીખાના), નવયુગ વિદ્યાલય (સમા), જીવન સાધના હાઈસ્કૂલ (નાગરવાડા), AWS (ડભોઈ) અને શાનેન સ્કૂલ (ખોડિયારનગર) ને ધમકી મળી છે. 

બોમ્બની ધમકી મળતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી. બોમ્બ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડની ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી હતી. બાળકોને તાત્કાલિક ઘરે પરત મોકલીને તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. 

