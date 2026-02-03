વડોદરાના પાદરામાં ફરી હરણીકાંડ થતા અટક્યો! મહીસાગર નદીમાં મુસાફરો ભરેલી બોટ પલ્ટી
Vadodara A Major Accident: વડોદરાના હરણી મોટનાથ તળાવની ગોઝારી ઘટના હજુ લોકોના માનસપટ પરથી ભૂંસાઈ નથી, ત્યારે આવી જ વધુ એક દુર્ઘટના પાદરામાં બનતા રહી ગઈ છે. સમયસૂચકતાને કારણે નદીમાં ડૂબી રહેલા તમામ લોકોને સમયસર બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, પાદરાથી ગંભીરા તરફ જવા માટે કેટલાક લોકો બોટનો સહારો લઈ રહ્યા હતા. આ બોટમાં 8થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા. બોટ હજુ નદીમાં થોડે જ દૂર ગઈ હતી ત્યાં અચાનક સંતુલન બગડતા તે પાણીમાં પલટી ગઈ હતી.
બ્રિજ તૂટતા જીવના જોખમે મુસાફરી
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વિસ્તારમાં બ્રિજ તૂટી ગયા બાદથી લોકો અવરજવર માટે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. શોર્ટકટ અપનાવવા અથવા મજબૂરીવશ લોકો બોટ મારફતે નદી પાર કરી રહ્યા છે. તંત્રની બેદરકારી અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના અભાવે લોકો રોજ પોતાના જીવના જોખમે આ રીતે મુસાફરી કરવા મજબૂર બન્યા છે.