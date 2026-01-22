ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બેલારૂસમાં ફસાયેલી નરસારીની મહિલા વતન પરત ફરશે, પરિવારે લીધો રાહતનો શ્વાસ

Dhaval Gokani| Jan 22, 2026, 04:55 PM IST
Vadodara agent arranges air ticket for Navsari woman stranded in Belarus after her video went viral

Trending news