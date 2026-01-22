हिन्दी
બેલારૂસમાં ફસાયેલી નરસારીની મહિલા વતન પરત ફરશે, પરિવારે લીધો રાહતનો શ્વાસ
Dhaval Gokani
|
Jan 22, 2026, 04:55 PM IST
Vadodara agent arranges air ticket for Navsari woman stranded in Belarus after her video went viral
01:18
u
આ વિસ્તારમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે પડી શકે છે વરસાદ, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
01:07
u
J&K: ડોડામાં સેનાનું વાહન ખીણમાં પડ્યું, 10 જવાન શહીદ થયા
05:16
u
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાએ મોત વ્હાલું કરતા પહેલા પરેશ પટેલ સાથે કરી હતી વાત, જાણો વિગતો
09:12
u
પત્નીના મોત બાદ શક્તિસિંહના ભત્રીજાએ પણ આપઘાત કર્યો, પોલીસે ઘટના અંગે જણાવી હકીકત
02:05
u
અમદાવાદના શીલજ વિસ્તારમાં શ્વાને મહિલા પર કર્યો હુમલો, ઘટનાના CCTV આવ્યા સામે
00:43
u
અમદાવાદ : આખરે સારંગપુરની 70 વર્ષ જૂની ટાંકી તોડી પાડવામાં આવી, જુઓ Video
01:12
u
અમદાવાદના એ NRI ટાવરમાં શું થયું હતું? 108ની ઈમરજન્સી ટીમે જણાવી ચોંકાવનારી વાતો
00:33
u
ભરૂચ: મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે મોત વ્હાલું કર્યું, પોલીસબેડામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું
04:10
u
અમદાવાદ: અકસ્માતે થયું હતું ફાયરિંગ, દંપત્તિના મોત મામલે મોટો ખુલાસો
02:59
u
વડોદરામાં આજે કતલખાના બંધ કરાવવા મેદાનમાં ઉતર્યા ભાજપ યુવા મોર્ચાના કાર્યકર્તા
Trending news
bangladesh
બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપનો કર્યો બહિષ્કાર, હવે આ ટીમને મળશે તક !
Kidney Health
માત્ર પુરૂષોમાં જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના આ લક્ષણ, 99% લોકો કરે છે નજરઅંદાજ
Gujarat politics
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના અંતિમ સંસ્કાર જ્યાં થવાના છે એ લીમડા વિશે જાણો
indian railway
ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન કેટલી બોટલ દારૂ લઈ જઈ શકાય ? જાણો શું છે રેલવેનો નિયમ
Air India Plane crash
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ વિશે મોટો ખુલાસો, યુએસ સેફ્ટી કેમ્પેઈન ગ્રુપના દાવાથી ખળભળાટ
astrology
Tilak: તિલક કરાવતી વખતે હાથ માથા પર રાખવો જરૂરી, આ નિયમ પાછળ છુપાયેલું છે ગુઢ રહસ્ય
jammu kashmir
J&K: ડોડામાં દર્દનાક અકસ્માત, સેનાનું વાહન ખીણમાં ખાબક્યું, 10 જવાન શહીદ
gujarat
મોટા સમાચાર; અ'વાદમા ટ્રાફિકથી ધમધમતો આ અંડરપાસ 5 દિવસ માટે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રસ્તો
PM SVANidhi
માત્ર આધાર કાર્ડ જોઈ સરકાર આપે છે 90,000 ની લોન, જાણો કોણ ઉઠાવી શકે છે તેનો ફાયદો?
women health
Women Health: આ ગંભીર સમસ્યાના કારણે ઝડપથી વધે છે મહિલાનું વજન, ગુચ્છામાં ખરે વાળ