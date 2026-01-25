Viral Video : ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવનો રંગીલો અંદાજ
ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવનો 'રંગીલો અંદાજ' સામે આવ્યો છે. લગ્ન પ્રસંગના સ્ટેજ પર ગીત ગાતા પૂર્વ ધારાસભ્યનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વાઘોડિયાના દબંગ નેતાનો અનોખો અને મસ્તીભર્યો અવતાર જોઈ સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. મધુ શ્રીવાસ્તવે પોતાના સુરેલા અવાજથી લગ્નમાં હાજર મહેમાનોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. નેતાનો રાજકારણના મેદાન બાદ હવે સંગીતપ્રેમી સ્વભાવ જોવા મળતા ગુજરાતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે આ વીડિયો. કાર્યક્રમમાં હાજર લોકો પૂર્વ ધારાસભ્યના તાલે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. હંમેશા વિવાદો અને આગવી શૈલી માટે જાણીતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો નવો અંદાજ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો.