ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
વડોદરા: ક્રિકેટના મેદાન પર કુસ્તી? મહિલા ખેલાડીઓ બાખડી પડ્યા, એકબીજાના વાળ ખેંચી પછાડ્યા
Viral Raval
Nov 24, 2025, 01:47 PM IST
vadodara fight between women cricket players video gone viral
00:56
રક્ષામંત્રી રાજનાથન નિવેદનથી પાકિસ્તાનના મોતિયા મરી ગયા, જાણો શું કહ્યું?
01:01
'સંસ્કારી મંત્રીને ચેલેન્જ .....'ચારેયકોરથી વિરોધ વચ્ચે જીજ્ઞેશ મેવાણીએ શું ફેંક્યો પડકાર?
01:32
પોલીસના પટ્ટા ઉતરાવાની આપી હતી ધમકી, MLA જીજ્ઞેશ મેવાણી હાય હાયના નારા લાગ્યા
05:34
અમદાવાદ: ઈસનપુરમાં મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી, 900થી વધુ કાચા-પાકા મકાનો દૂર કરાશે
01:00
ડાંગર, બાજરી-જુવારની ટેકાના ભાવે ખરીદી આજથી શરૂ, જાણો ક્યાં સુધી થશે આ ખરીદી?
02:21
ધારાસભ્ય પર ભડકી ગયા લોકો, અમે ક્યારેય જોયા નથી, અમારા ફોન પણ ઉપાડતા નથી
01:31
રાજકોટ: ભાજપની સરકાર આવતા ગુંડાઓ દરમાં જતા રહ્યા હતા- જીતુ વાઘાણી
00:37
પુત્રી સાથે અવારનવાર ઝઘડા કરતા જમાઈને પિતાએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો
00:47
રસ્તાના ફોટા મૂકતા જ ટ્રોલ થઈ ગયા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી, Video
02:45
માતા-પિતા સાવધાન...ધોરણ 2માં ભણતી બાળકીને શાળા નજીક કોઈ અજાણી વ્યક્તિએ ઈન્જેક્શન આપી દીધુ
Kidney Health
શિયાળામાં થતી આ 3 ભુલના કારણે વધે છે પથરી થવાનું અને કિડની ડેમેજ થવાનું જોખમ
gandhinagar
સરકારનો મોટો નિર્ણય : સરકારી કર્મચારીઓ માટે ચાર્જ એલાઉન્સની જાહેરાત, વધીને આવશે પગાર
Gujarat politics
હર્ષ સંઘવી Vs જિગ્નેશ મેવાણી : કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ નાયબ મુખ્યમંત્રીને ફેંક્યો
Kane Williamson
33 સદી, 37 ફીફ્ટી અને 9276 રન... આ ખતરનાક ખેલાડીની ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી
Gold rate
Gold Rate Today: ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ...સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદીમાં મોટો ચમકારો
health
ઘટી જશે કેન્સરનો ખતરો, બસ આ 6 ટિપ્સને તમારા ડેલી રૂટીનમાં કરો સામેલ
Earth
જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો શું થાય... કોણ જીવતું બચી શકે ?
Rajkot
સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં નવાજૂનીના સંકેત : રૂપાણી પરિવારને લઈને થઈ શકે છે મોટો નિર્ણય
5-Seater car
Maruti Alto થી પણ સસ્તી, માત્ર 3.5 લાખ રૂપિયામાં નવી બ્રાન્ડેડ 5-સીટર કાર! જાણો
Gratuity Calculator
હવે બસ 1 વર્ષની નોકરી પર મળશે ગ્રેચ્યુઇટી, ₹30,000 ના બેઝિક પગાર પર સમજો ગણતરી