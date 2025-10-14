ચાલુ ક્લાસે છોકરાએ છોકરીને કર્યું તસતસતું ચુંબન, Video વાયરલ થતા સવાલ ઉઠ્યા
સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં આવી ગયા છે અસંસ્કારી લોકો. જેના કારણે વડોદરાની શાનને પહોંચી રહી છે ઠેસ. કેમ કે, હર હમેશાં વિવાદમાં રહેલી એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીએ એક વિદ્યાર્થિનીને કર્યુ ચૂંબન. જેને લઈ હવે ઉઠી રહ્યા છે અનેક સવાલ...કેમ કે, વિદ્યાના ધામમાં થતી પ્રવૃતિ સામે કેમ તંત્ર નથી કરતું લાલ આંખ. હર હમેશાં વિવાદમાં રહેતી વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટી વધુ એક વખત વિવાદમાં આવી છે.. કેમ કે, GFX IN એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ હવે ભૂલી ગયા છે સંસ્કાર GFX OUT... યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં હાલ પરીક્ષા ચાલી રહી છે...ત્યારે આ પરીક્ષા દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીએ ચાલુ પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થિનીને ચુંબન કર્યું....જો કે આ ઘટનાનો પરીક્ષા આપી રહેલ એક વિદ્યાર્થીએ વિડીયો બનાવીને વાયરલ કર્યો. એટલુ જ નહીં એમ.એસ.યુનિવર્સિટીની પ્રિમાઈસીસમાં પણ ખુલ્લે આમ વિદ્યાર્થીઓ અશ્લીલ હરકત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે...જેને લઈ એબીવીપી મેદાનમાં આવ્યુ છે..