ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
વડોદરાવાસીઓ માટે સારા સમાચાર, દીવાળી પહેલા આ સમસ્યાનો આવશે ઉકેલ! જુઓ Video
Viral Raval
|
Oct 11, 2025, 03:05 PM IST
vadodara Municipal Commissioner gave strict orders regarding bad potholed roads
00:25
u
મામાએ ભાણીયાની ઘાતકી હત્યા કરી, શરીરના ટુકડાં કરી ખાડીમાં ફેંક્યા, Video
00:38
u
તાપી જિલ્લા ભાજપ સંગઠનમાં આંતરિક જૂથવાદ, પ્રદેશ યુવા મોરચાના મંત્રી પર ગંભીર આરોપ
00:36
u
નવસારીમાં સરકારી સહાય અપાવવાના બહાને મોટું કૌભાંડ, Video
00:58
u
કાયદાની ઐસી કી તૈસી કરી, વીડિયો વાયરલ થતા હવે ભાજપના નેતાએ લૂલો બચાવ કર્યો
01:41
u
અભિનેતા અક્ષયકુમાર વડનગરની મુલાકાતે, જુઓ Video
02:50
u
અમદાવાદ: પ્રેમીએ પરણીત પ્રેમિકા અને તેની દીકરીની હત્યા કરી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું, Video
01:50
u
વલસાડ: સારવાર કરી આપવાના બહાને સગીરાને પીંખી નાખી, ભૂવાને પોલીસે દબોચ્યો, Video
00:55
u
સુરત: ભાજપના નેતાએ કાયદાના લીરેલીરા ઉડાવ્યા, ઘટનાનો Video વાયરલ
01:10
u
પાટા ઓળંગવાની ઉતાવળ ભારે પડી, યુવક ટ્રેન નીચે આવી ગયો, હચમચાવી નાખે તેવો Video
00:27
u
VIDEO: સુરતમાં સસ્તા સોનાની સ્કીમ આપી ચૂનો ચોપડતો આરોપી સકંજામાં, 30 ટકા ઓછા ભાવના સોનાની લાલચ આપતો
ipl 2026
ધોની IPL 2026માં રમશે ? રીટેન્શન ડેડલાઇન નજીક આવતા CSKએ આપ્યા સંકેત
investment plan
બેજોડ છે આ ટ્રિક! માત્ર 5000 લગાવી બની શકો છો કરોડોના માલિક, સમજો ગણિત
astrology
ગ્રહોની ચાલ બદલવાથી કેવી રીતે વ્યક્તિ બની શકે અમીર ? જાણો ગ્રહોના પ્રભાવનું ગણિત
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana
PMDDKY: ખેડૂતોને ₹35,440 કરોડની ભેટ, કેન્દ્ર સરકારની મોટી જાહેરાત
surat
ગુજરાતમાં પણ ડ્રમવાળી થઈ! મામાએ ભાણેજના 7 ટુકડા કરી ખાડીમાં ફેંકી દીધા
Diwali 2025
Diwali 2025: દિવાળી ક્યારે છે, 20 કે 21 ઓક્ટોબર? તારીખને લઈને અસમંજસ
donald trump
એ એક વાત... જેનાથી ભડકી ગયા ટ્રમ્પ, અને ચીન પર ફેક્યો 100% ટેરિફ બોમ્બ !
investment
1 રૂપિયાના ખર્ચ વગર ઘર બેઠા વર્ષે થશે 2.88 લાખની કમાણી, સમજી લો PPFનું આ સીક્રેટ!
Ahmedabad
અમદાવાદના જાહેર શૌચાલયમાં યુવકે કર્યું ડોકિયું! ખબર પડતા જ મહિલાને લોક કરીને ભાગ્યો
mahindra and mahindra
આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ડીઝલ SUV, કિંમત માત્ર 7.99 લાખ રૂપિયા, ખરીદતા પહેલા જાણો વિગત