ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

વડોદરાવાસીઓ માટે સારા સમાચાર, દીવાળી પહેલા આ સમસ્યાનો આવશે ઉકેલ! જુઓ Video

Viral Raval | Oct 11, 2025, 03:05 PM IST
vadodara Municipal Commissioner gave strict orders regarding bad potholed roads

Trending news