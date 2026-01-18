વડોદરાના વધુ એક ધારાસભ્યએ અધિકારી ન સાંભળાતા હોવાનો બળાપો ઠાલવ્યો
વડોદરાના સૌથી વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું પણ અધિકારી નથી સાંભળતા. પાલિકાના આરોગ્ય અધિકારી યોગેશ પટેલની વાત નથી સાંભળી રહ્યા તેવો સૂર ઉઠ્યો છે. યોગેશ પટેલે પાલિકામાં ગઈકાલે મળેલી સંકલન બેઠકમાં આ અંગે બળાપો કાઢ્યો છે. અખાદ્ય નમૂના મુદ્દે કેટલી દુકાનો સીલ કરી, કેટલો દંડ ફટકાર્યો? તેનો જવાબ અધિકારીએ ના આપ્યો હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું. યોગેશ પટેલે નારાજગી વ્યક્ત કરી મ્યુનિ કમિશનરને ઉગ્ર રજૂઆત કરી છે. આ ફરિયાદ બાદ મ્યુનિ કમિશનરે તાત્કાલિક 5 સભ્યોની ટીમ બનાવી છે. ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર સાથે હવે સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર પણ તપાસમાં જશે. આ અંગે યોગેશ પટેલે કહ્યું, અધિકારી માત્ર ખાદ્ય પદાર્થોમાં સેમ્પલ લે છે પણ કોઈ કાર્યવાહી નથી કરતાં.