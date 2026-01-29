ગુજરાતનું એક શહેર તળાવની ફરતે ચાલવાના પણ પૈસા વસૂલશે! રાજકારણ ગરમાયું
સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં હવે મોર્નિંગ વોક કરવું પણ ખિસ્સા પર ભારે પડી શકે છે. વડોદરા મહાનગર પાલિકાના રૂ. 7100 કરોડના સંભવિત બજેટમાં એક એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેને લઈને અત્યારથી જ વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે. પાલિકાએ પોતાની આવક વધારવા માટે શહેરના ડેવલપ થયેલા તળાવો ફરતે ચાલવા આવતા નાગરિકો પાસેથી 5 થી 10 રૂપિયા ચાર્જ લેવાની વિચારણા કરી છે. જોકે, નિયમિત આવતા લોકો માટે પાસની સુવિધા રાખવાની પણ વાત છે, પરંતુ નાગરિકોમાં આ નિર્ણયને લઈને ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. નાગરિકોએ કહ્યું કે જો ચાર્જ લેવાશે તો લોકો તળાવ કિનારે આવવાનું જ બંધ કરી દેશે.
આ મામલે રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવે આ દરખાસ્તને જનતાને ડરાવવાનું એક તરકટ ગણાવ્યું છે. તેમનો આરોપ છે કે શાસકો પહેલા આવો ચાર્જ નાખે છે અને પછી તેને પાછો ખેંચીને પોતાની વાહવાહી લૂંટવાનો પ્રયાસ કરે છે.
મહત્વની વાત છે કે આગામી સમયમાં કોર્પોરેશનની ચૂંટણી નજીક છે ત્યારે પાલિકાના શાસકો આ આત્મઘાતી વિચારણાને મંજૂર કરે છે કે પછી તેને બજેટમાંથી પડતો મૂકે છે તે આગામી સમયમાં સ્પષ્ટ થશે.