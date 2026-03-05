PSI ની પરીક્ષા પાસ કરનાર મહિલા કોન્સ્ટેબલનો આપઘાત, વડોદરા પોલીસ બેડામાં ચકચાર
વડોદરાના કપુરાઇ પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવતા મહિલા હેડ કોન્સ્ટેબલે ફાંસો ખાઇ જીવન ટૂંકાવ્યું. 27 વર્ષિય મહિલા કોન્સ્ટેબલ પ્રિયંકા પ્રજાપતિએ પોતાના ઘરમાં પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ફાંસો ખાધો હતો. આજવા રોડ નવજીવન પાસે રહેતી પ્રિયંકાએ તાજેતરમાં PSI ની પરીક્ષા પાસ કરી હતી. મૂળ બનાસકાંઠા જિલ્લાની વતની પ્રિયંકાના આપઘાતનું કારણ અકબંધ છે. બાપોદ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં બનેલી ઘટના અંગે બાપોદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. મહિલા કોન્સ્ટેબલ પ્રિયંકા પ્રજાપતિએ કરેલા આપઘાતથી પોલીસ બેડામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. a