પરીક્ષા આપીને બહાર નીકળેલા વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, ઢોર માર માર્યો, Video
વડોદરા. સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાતું આ શહેર પણ હવે બાળકોની હિંસાથી અસ્પર્શિત નથી રહ્યું. એમ.કે. નાડકર્ણી સ્કૂલમાં બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી મારામારીએ સ્કૂલના પરિસરમાં જાણે અફરાતફરી મચાવી દીધી. પરીક્ષા પૂરી કરીને બહાર નીકળેલા એક વિદ્યાર્થી પર, અન્ય વિદ્યાર્થીઓ ભેગા મળીને તુટી પડ્યા...એવો ઢોર માર માર્યો કે, વિદ્યાર્થીના દાંત તુટી ગયા, હોઠમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું. હિંસા એટલી ભયાનક છે કે પીડિત વિદ્યાર્થીને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી મોટી બેદરકારી સ્કૂલની સામે આવી છે...એક જ સ્કૂલના બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે આવી હિંસક મારામારી થાય તો સ્કૂલ શું ધ્યાન રાખે છે?...સ્કૂલે આખા મામલાને દબાવી દેવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો...ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીના પિતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ આપી છે...