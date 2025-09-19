हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
વડોદરા: વિદેશમાં ગૂમ થયેલા તુષાર રાણપરા કેસમાં ચોંકાવનારો વળાંક, અચાનક આવ્યો વોઈસ મેસેજ
Viral Raval
|
Sep 19, 2025, 11:40 AM IST
vadodara tushar ranpara case voice message watch video for details
More Videos
02:14
u
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની મુશ્કેલીમાં ફરીથી વધારો, આજે જ કરવું પડશે સરન્ડર, જુઓ Video
01:37
u
અમેરિકા-ભારત વચ્ચેના ટેરિફ તણાવમાં રાહત મળશે તેવી આશા, ટૂંક સમયમાં ટેરિફ વધારો દૂર થઈ શકે, વધુ વિગત માટે જુઓ VIDEO
00:30
u
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મળી મોટી રાહત, જુઓ Video
01:57
u
Video આગામી 72 કલાકમાં હવામાનમાં જોરદાર પલટો આવશે, આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
00:43
u
VIDEO: અમદાવાદમાં બેફામ ડમ્પર ચાલકે લીધો 18 વર્ષીય યુવાનનો જીવ, ટ્રાફિક પોલીસે ઘટનાસ્થળે ચાલકને દબોચ્યો
00:36
u
દેવાયત ખવડના જામીન મંજૂર, પરંતુ આ 2 જિલ્લામાં પગ નહીં મૂકી શકે, Video
00:29
u
કિંજલ દવે નવરાત્રિમાં નહીં ગાઈ શકે ચાર-ચાર બંગડીવાળું ગીત, હાઈકોર્ટે ગીત મામલે 8 અઠવાડિયા સુધીનો સ્ટે આપ્યો
00:50
u
Video: ઓહ તારી....આ મહિલાએ તો ભારે કરી! લારીવાળાએ બે પાણીપૂરી ઓછી આપી તો રોડ પર બેસી ગઈ
03:55
u
સિસ્ટમની ખામીથી ગુજરાતના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, કોંગ્રેસનું 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ, Video
04:01
u
Video શું કોંગ્રેસ નેતા દૂધાત ભગવો ધારણ કરવાની તૈયારીમાં છે? જુઓ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ
Trending news
castor oil
Castor Oil: ગેસ-બ્લોટિંગમાં કેસ્ટર ઓઈલ દવાની જેમ અસર કરશે, જાણો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો
america
પાટીદાર પરિવારની મહિલાની અમેરિકામાં હત્યા, સ્ટોરમાં આવીને બુકાનીધારીઓએ ગોળી મારી
Junagadh
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ : અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને સુપ્રીમ કોર્ટથી મળેલો સ્ટે પાછો ખેંચાયો
AFG vs SL
એશિયા કપમાં રમી રહ્યો હતો આ 22 વર્ષીય ખેલાડી, ત્યારે મળ્યા પિતાના મોતના સમાચાર
Reciprocal Tariff
50%થી ઘટીને 10-15% થઈ શકે છે ટ્રમ્પ ટેરિફ, ટ્રેડ ડીલ પર ભારત માટે ક્યારે આવશે ખુશખબર
defense deal
પાકિસ્તાનનું તો સમજ્યા...પરંતુ સાઉદી માટે એવી તે શું મજબૂરી કે કરવી પડી ડિફેન્સ ડીલ?
india
અમેરિકામાં ભારતીય સોફ્ટવેર એન્જિનિયરનું મોત, પોલીસે 4 ગોળી મારી, જાણો વિગત
Crorepati Families in India
ભારતમાં 8 લાખથી વધુ છે કરોડપતિ પરિવાર, મહારાષ્ટ્ર સૌથી આગળ; ક્યાં નંબર આવે છે ગુજરાત
Edible Oil Price
આજે ખૂલતા બજારે સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ઘટાડો, તહેવારોમાં બજેટ સુધરશે
Devayat Khavad
દેવાયત ખવડને મળ્યા જામીન, પરંતું વેરાવળ કોર્ટે આપેલી આ શરતોનું કરવું પડશે પાલન