વડોદરા: યુનાઈટેડ વે ગરબામાં કપલે જાહેરમાં જ ચુમ્માચાટીનો બનાવ્યો Video
Viral Raval
|
Sep 26, 2025, 11:41 AM IST
Vadodara United Way garba couple viral video
Trending news
Vadodara
ચાલુ ગરબામાં કપલનું ચુંબન : વીડિયો જોઈને ભડકેલી ભગવા સેના બોલી, આવું થશે તો ગરબા નહી
Budhaditya Yog 2025
ઓક્ટોબર આ રાશિમાં સૂર્ય અને બુધ બનાવશે શુભ યોગ, 3 રાશિઓનું ઝડપથી વધશે બેન્ક બેલેન્સ
Gold rate
ઉછાળા બાદ વળી પાછું સોનું તૂટ્યું, ઘટીને કેટલો થયો સોનાનો ભાવ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Suryakumar Yadav
સૂર્યાએ ખુદને નિર્દોષ ગણાવ્યો, ICC મેચ રેફરીએ ભારતીય ખેલાડીને આપ્યું 'જ્ઞાન'
Relationship Tips
લગ્ન પછી થોડા જ સમયમાં કેમ થઈ જાય છે ડિવોર્સ ? આ છે લગ્ન ઝડપથી તુટવા પાછળના કારણો
EMI tips
EMI ની માયાજાળમાં ન ફસાતા, વોરેન બફેટે સમજાવ્યો EMI પર વસ્તુઓ ન ખરીદવાનો ગોલ્ડન નિયમ
america
₹124142749920 માં અમેરિકામાં વેચાઈ ગયું ચીનનું ટિકટોક, કોણ છે કંપનીના નવા માલિક,
gujarat
વડોદરાના અંકોડિયા કેનાલ પર રાત્રે 1 વાગે મોટી દુર્ઘટના! એકાંત માણવા ગયેલા યુવક-યુવતી
renault triber
GST 2.0 નો કમાલ, Alto છોડો! હવે સસ્તી 7 સીટર કારની કિંમત ₹5.76 લાખથી શરૂ
I Love Muhammad
નવરાત્રિમાં શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ : શહેરમાં લાગ્યા I Love Muhammad ના પોસ્ટર્સ