વડોદરાના આ માતાપિતાનો એકનો એક પુત્ર વિદેશમાં ગૂમ થઈ ગયો, ચિંતાજનક કિસ્સો, Video
નોકરીની શોધમાં વિદેશ ગયેલા વડોદરાના એક યુવાનનો છેલ્લા છ મહિનાથી કોઈ પત્તો નથી, જેના કારણે તેના પરિવારજનો અત્યંત ચિંતામાં છે. આ ઘટનાએ વિદેશમાં જઈને કામ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા યુવાનો માટે લાલબત્તી ધરી છે. શહેરના સંત કબીર રોડ પર રહેતા તુષાર રાણપરા જે પરિવારનો એકનો એક દીકરો છે, તે 2024માં દુબઈમાં નોકરી કરવા ગયો હતો. ત્યાંથી તે હોંગકોંગ ગયો, પરંતુ ત્યારથી તેનો તેના પરિવાર સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. તુષારના માતા-પિતા, નાગર રાણપરા અને નીતા રાણપરા, દીકરાની સલામતી માટે ચિંતિત છે અને ભારે આક્રંદ કરી રહ્યા છે.