ત્રિકુટા પર્વત સફેદ ચાદરથી ઢંકાયો, કટરામાં માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા રોકવામાં આવી

Viral Raval | Jan 23, 2026, 01:20 PM IST

કટરા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સીઝનનો પહેલો વરસાદ  અને બરફવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. જેને ધ્યાનમાં રાખતા માતા વૈષ્ણોદેવીની યાત્રાને અટકાવવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓને સુરક્ષા કારણોસર કટરામાં જ રોકવામાં આવ્યા છે. સતત વરસાદ અને કટરામાં ફૂંકાતા પવનને કારણે શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી શ્રાઈન બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો. વહીવટી તંત્રનું કહેવું છે કે મુસાફરોની સુરક્ષા મહત્વની છે. હવામાન  ચોખ્ખું થતા જ યાત્રા ફરી શરૂ કરાશે. અત્રે જણાવવાનું કે ગત રાતથી જ ત્રિકુટ પર્વતઅને માતાના દરબારમાં થઈ રહેલી બરફવર્ષાએ સમગ્ર નજારો  અત્યંત મનમોહક અને અલૌકિક બનાવી દીધો છે. 

જૂની ગુફા અને બરફવર્ષાનો સંયોગ
અત્રે જણાવવાનું કે હાલ પ્રાચીન ગુફા (જૂની ગુફા)ના દ્વાર પણ દર્શન માટે ખુલ્લા છે. આવામાં જે શ્રદ્ધાળુઓ ભવન પર હાજર  છે  તેમને માત્ર માતાના પ્રાચીન સ્વરૂપના દર્શન જ નહીં પરંતુ કુદરતના આ સુંદર  હિમવર્ષાનો નજારો પણ માણવા મળી રહ્યો છે. જે યાત્રીઓ માટે સૌભાગ્યથી કમ જરાય નથી. યાત્રા અટકવા છતાં શ્રદ્ધાળુઓનો જુસ્સો જરાય ઘટ્યો નથી. ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર હાજર યાત્રીઓનું કહેવું છે કે અમે શ્રાઈન બોર્ડના આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરીએ છીએ. કારણ કે સુરક્ષા જરૂરી છે. જો કે એમ પણ કહ્યું કે હવામાનની અડચણો અમારી આસ્થા પર ભારે પડી શકે નહીં. ગમે તેટલો સમય લાગે પરંતુ દર્શન કરીને પાછા ફરીશું. 

