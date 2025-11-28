हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
વલસાડ: ચિંતન શિબિરમાં મુખ્યમંત્રીએ માણી હળવાશની પળો, બેઠક બાદ ક્રિકેટ રમ્યા
Viral Raval
|
Nov 28, 2025, 12:10 PM IST
Valsad: cm Bhupendra Patel played cricket in the evening after Chintan Shibir
More Videos
05:17
u
તેરે ઈલ્ઝામને એક.....વોટ્સએપ સ્ટેટસ લગાવ્યું, યુવતી સાથે ઝઘડા બાદ યુવકે અંતિમ પગલું ભર્યું
01:20
u
મહેસાણા: વધુ એક BLOનું મોત, SIRની કામગીરી કરતા હતા
00:59
u
રાજકોટ: TRP ગેમઝોન અગ્નિકાંડ કેસ, પૂર્વ TPO મનસુખ સાગઠિયાની મુશ્કેલી વધી
03:54
u
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, ખેડૂતો માટે આવનારો સમય ચિંતાજનક? રવિ સિઝન પર ઘેરાયા સંકટના વાદળો
02:36
u
ગુસ્સે ભરાયેલા ભત્રીજાએ કાકાને કરડીને કાન છૂટો પાડી દીધો, Video
02:05
u
જયેશ રાદડિયાની પાટીદાર યુવાનોને બાપ-દાદાની જમીન સાચવવા ટકોર, Video
06:59
u
'ચિંતન શિબિરના નામે નાટક, એક થાળીની કિંમત 3000 રૂપિયા, ખેડૂતોને 3500નું પડીકું'- અમિત ચાવડા
02:47
u
અમદાવાદ: પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટમાં આવી હાલત? રોટલીની બાસ્કેટ ખંખેરી તો ઢગલો જીવાત બહાર આવી, Video
00:50
u
BLO તરીકે કામ કરતા શિક્ષકો માટે નવી સમસ્યા ઊભી થઈ, Video
02:42
u
રાજકોટ: શિક્ષણ જગત શર્મસાર, મુકેશ સોલંકી-પ્રીતિ ઘેટીયા નામના શિક્ષકો હેવાન બન્યા
Trending news
Government Job
ગુજરાતમાં શિક્ષકોની ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર, આ છે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
colorectal cancer
તમારા મળને ધ્યાનથી જોવો તો નજર આવે છે કોલોરેક્ટલ કેન્સરના આ 4 લક્ષણો
gujarat
સરખેજની આલનૂર હોસ્પિટલમાં કરુણ ઘટના! યુવતી સાથે ઝઘડો કર્યા બાદ યુવાને કર્યું એવું...
5-Seater car
5- સીટર સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી કાર કઈ છે? 30,000 ના પગારમાં પણ ખરીદી શકો છો આ કાર
gujarat
છેલ્લો મોકો! SIRનું ફોર્મ ભરવાનું બાકી હોય તો ભરી દેજો, અ'વાદમાં યોજાશે વિશેષ કેમ્પ
ipl 2026
RCB ની સાથે IPL ની આ દિગ્ગજ ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાવાની તૈયારીમાં! ચોંકાવનારો ખુલાસો
gujarat
અમદાવાદના આ વિસ્તારોને ભયો-ભયો! મકાનોના વધી જશે ભાવ, બે વર્ષમાં 17 હાઇરાઇઝ પ્રોજેક્ટ
ipo
2025ના સૌથી ચર્ચિત IPO 3 ડિસેમ્બરે ખુલશે, પ્રાઇસ બેન્ડ 105-111, GMP માં તેજી
crude oil
પાણીથી પણ સસ્તું થઈ જશે પેટ્રોલ-ડીઝલ! 18 રૂપિયાથી ઓછી રહી જશે 1 લીટરની કિંમત
bollywood
1 બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મની 9 રીમેક બની, 8 ભાષાની ફિલ્મો સુપરહીટ રહી, હિંદી ફિલ્મ મહાફ્લોપ