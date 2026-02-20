કુંભઘાટ પર રક્તરંજિત અકસ્માત: ટ્રક અને ઇકો વચ્ચેની ટક્કરમાં પરિવાર વિખેરાયો, મહિલાનું માથું ચગદાઈને છૂંદો થઈ ગયું
વલસાડ પાસે એક એવો અકસ્માત થયો છે. જેના વીડિયો જોઈને તમારી કંપાવી વછૂટી જશે, અકસ્માતની આ ઘટનામાં 7 લોકોનાં મોત થઈ ચૂક્યા છે. કપરાડા તાલુકાના કુખ્યાત ગણાતા કુંભઘાટ પર આ ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. પુરપાટ ઝડપે આવતી ટ્રક અને ઇકો કાર વચ્ચે થયેલી જોરદાર ટક્કરમાં એક જ પરિવારના 5 સભ્યોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 2 વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા તેમના હોસ્પિટલમાં મોત થયા હતા. એક મહિલાનું શરૂ ટ્રકના ટાયરમાં ઘૂસી ગયું હતું. મહિલાનું શરીર ટ્રકમાં અંદર હતું જ્યારે તેનું માથું સંપૂર્ણપણે ચગદાઈને છૂંદો થઈ ગયું હતું. તેના માત્ર બાલ જ બચ્યા હતા. આંબા જંગલ ગામના એક જ પરિવારના સામૂહિક મોતથી સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી.