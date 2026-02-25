પાકિસ્તાન બોર્ડર પાસે IAFની ગર્જના, સુખોઈએ છોડ્યા બોમ્બ, જેસલમેરમાં વાયુ શક્તિ 2026 યુદ્ધાભ્યાસ
રાજસ્થાનના જેસલમેર જિલ્લામાં પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જમાં ફરી એકવાર દેશની લશ્કરી શક્તિનો પરચો જોવા મળ્યો. ભારતીય વાયુસેનાએ તેની વિશાળ કવાયત વાયુ શક્તિ-2026 માટે અંતિમ રિહર્સલ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી દીધી છે. રણની રેતી વચ્ચે ફાઇટર જેટની ગર્જનાએ સ્પષ્ટ મેસેજ આપ્યો કે દેશની સરહદો સુરક્ષિત હાથમાં છે. આ કવાયત સુખોઈ-30 MKI ફાઇટર એરક્રાફ્ટ દ્વારા શરૂ થઈ. આ વિમાનોએ સિમ્યુલેટેડ દુશ્મન એરબેઝ અને ટાર્ગેટને નિશાન બનાવતા 44 બોમ્બ ફેંક્યા. મુખ્ય કવાયત 27 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે.