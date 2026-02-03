ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

શાકભાજીના વિક્રેતાના આવ્યો હાર્ટ અટેક! અચાનક રસ્તા પર ઢળી પડ્યો, જુઓ CCTV

Dhaval Gokani| Feb 03, 2026, 05:46 PM IST


અચાનક હ્રદય રોગનો હુમલો આવતા એક વ્યક્તિ ઢળી પડ્યા. આ ચોંકાવનારી રાજકોટમાં બની છે. જ્યાં સોસાયટીમાં શાકભાજી વેચવા નિકળેલા વ્યક્તિ અચાનક ઢળી પડ્યા. રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે આવેલી સોસાયટીની આ ઘટના છે. રોજના ક્રમ પ્રમાણે શાકભાજી વેચવા માટે એક વ્યક્તિ સોસાયટીમાં આવ્યા. લોકોને શાકભાજી ખરીદવા માટે તેઓ બોલાવી રહ્યા હતા. લારીને ખેંચી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક તેઓ ઢળી પડ્યા. ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી લોકો આઘાતમાં છે.

Trending news