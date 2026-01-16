हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ટ્રમ્પની ઈચ્છા આખરે પૂર્ણ થઈ! યુદ્ધ રોકવાના દાવા વચ્ચે મળ્યો નોબલ શાંતિ પુરસ્કાર
Dipti Savant
|
Jan 16, 2026, 02:05 PM IST
Venezuela Maria Corina Machado gave her Nobel Peace Prize to Donald Trump
More Videos
00:39
u
પતંગની દોરીથી 15 સેકન્ડમાં બાળકનું મોત, CCTV જોઈ રુંવાડા ઉભા થઈ જશે
05:42
u
ગીરીશ ભીમાણી સામે વિદ્યાર્થીનીઓની છેડતીના ગંભીર આરોપ, CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા
01:28
u
જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં આવશે માવઠું! અંબાલાલે તારીખો સાથે કરી આગાહી
00:53
u
અરબી સમુદ્રમાં મોટું ઓપરેશન, મધરાતે પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટ પકડાઈ, 9 પાકિસ્તાની પકડાયા
01:13
u
પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયા મુશ્કેલીમાં! પોલીસ ફરિયાદ થઈ
02:13
u
વડોદરા: પોલીસ વાનના બોનેટ પર બેસીને યુવતીનો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા, Watch Video
01:07
u
ભારે છે આગામી સમય! અંબાલાલની આગાહી, માર્ચ-એપ્રિલમાં કઈક મોટું થઈ શકે
06:40
u
ઉત્તરાયણ પર દારૂની મજા માણવી ભારે પડી, પોલીસે 3 યુવતી સહિત 16ને પકડ્યા
03:39
u
દાહોદ: પૂર્વ મંત્રી બચુ ખાબડ વિવાદમાં સપડાયા, ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કર્યાનો આરોપ
01:51
u
સુરત: ઘાતકી દોરીએ પિતા-પુત્રીનો જીવ લીધો, બાઈક બ્રિજ પરથી નીચે પટકાયું
Trending news
IND vs NZ
ત્રીજી વનડેમાં આ ખૂંખાર ક્રિકેટરને મોકો આપવો જરૂરી, નહીં તો હાથમાંથી નીકળી જશે સિરીઝ
BMC Election Results
આ છે દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા, જેનું બજેટ ભારતના અનેક રાજ્યો કરતા વધુ
underwear after every wear
કપડાંને ધોયા વગર કેટલા દિવસ સુધી પહેરી શકાય? 99% લોકોને ખબર નહીં હોય, જલ્દી જાણી લો
Geeta Kapur
ગીતા કપૂરે રિલેશનશીપ વિશે કહ્યું 'હું કુંવારી નથી...' આ કારણથી જીવે છે બેચલર લાઈફ
Who is Nisha Verma
કોણ છે નિશા વર્મા? અમેરિકી સંસદમાં જેણે વારંવાર પુછ્યા પુરુષોની પ્રેગ્નન્સી સાથે...
Government Job
ગુજરાતમાં 336 જગ્યાઓએ સરકારી ભરતીની જાહેરાત, પગારથી લઈને અરજીની આ રહી મહત્વની માહિતી
Gold rate
ધડાધડ ઘટ્યા સોનાના ભાવ, ઘટીને કેટલે પહોંચ્યું સોનું? ખાસ જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
bjp bmc winning formula
BMC Chunav 2026: ઠાકરે બંધુઓને પાડી દેવા ગુજરાતીઓએ BMC ચૂંટણીઓમાં કર્યો 'જબરો' ખેલ!
vastu tips
ઘરના મંદિરમાં ઘંટ ટીંગાળવો વર્જિત, તમે કરી હોય આ ભુલ તો કારણ જાણી સુધારી લેજો
stock market news
પ્રતિ શેર ₹23 નું ડિવિડન્ડ, શેર 10 ટુકડાઓમાં સ્પ્લિટ થશે શેર, ખરીદવા પડાપડી