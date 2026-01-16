ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ટ્રમ્પની ઈચ્છા આખરે પૂર્ણ થઈ! યુદ્ધ રોકવાના દાવા વચ્ચે મળ્યો નોબલ શાંતિ પુરસ્કાર

Dipti Savant| Jan 16, 2026, 02:05 PM IST
Venezuela Maria Corina Machado gave her Nobel Peace Prize to Donald Trump

Trending news