ખેડૂતોના મુદ્દે ગુજરાત વિધાનસભામાં શાબ્દિક ટપાટપી જોવા મળી
Viral Raval
|
Feb 24, 2026, 03:20 PM IST
verbal battle was witnessed in Gujarat Assembly over the issue of farmers
03:34
u
ONGCના પાપે ખેડૂતો પરેશાન, ખેતરમાંથી પસાર થતા લાઈન લીકેજ, ઘઉંના પાકમાં ઓઈલ ફરી વળ્યું
05:05
u
રાજકોટમાં સતત બીજા દિવસે ડિમોલિશન, બુટલેગરનો વૈભવી બંગલો ધરાશાયી
02:31
u
અમદાવાદમાં પનીર ખાવાના શોખીનો સાવધાન! પનીરના નામે પીરસાય છે ઝેર
01:31
u
ફાગણી પૂનમે ડાકોર જવાના હોય તો જાણી લેજો! ST વિભાગનો શું છે ખાસ એક્શન પ્લાન?
01:29
u
મારી નાંખશે માવઠું! ઉત્તર ગુજરાત-અમદાવાદ સહિત 6 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી, અંબાલાલનો વરતારો
01:59
u
રાંચીથી દિલ્હી જઈ રહેલી એર એમ્બ્યુલન્સ જંગલમાં ક્રેશ થઈ, દર્દી સહિત 7 લોકોના મોત
04:24
u
સુરત: ગજેરા બંધુઓના મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ થતા હડકંપ મચ્યો, 15 નકલી સહી કરી ષડયંત્ર રચ્યાનો આરોપ
01:55
u
લખનઉમાં ડરામણો ડ્રમકાંડ! દીકરાએ પિતાની હત્યા કરી લાશના ટુકડા કરી ડ્રમમાં સંતાડ્યા
00:57
u
જુનાગઢની કોર્ટમાં રજૂ કરતા સમયે કીર્તિ પટેલ શું બોલી?
03:38
u
Video : સોશિયલ પર રાડ પાડતી સિંહણ ધરપકડ બાદ બિલાડી બની, કોર્ટમાં જતા સમયે રડી પડી
Check Restaurant Food Category
Hotel Status: રેસ્ટોરન્ટ વેજ છે કે નોન વેજ? ફોન પર જ આ રીતે કરી શકો છો ચેક, જાણો
Dakor Temple
ડાકોર મંદિરથી આવ્યું ફાગણોત્સવનું શિડ્યુલ : આ રીતે કરાશે હોળીની ઉજવણી
CNG cars
એક કિલોમાં 34.43 KM, છે દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી CNG Car! કિંમત માત્ર ₹5.90 લાખ
Team India
નેટ રન રેટનો ખેલ, ઝિમ્બાબ્વેને કેટલા રને હરાવે તો ભારતની સેમિફાઈનલની આશા જીવંત રહેશે
gujarat
દાદાની ઉંમરના શખ્સે વટાવી મર્યાદા: 7 વર્ષની બાળકી સાથે દુકાનમાં કરી ગંદી હરકત, લોકોમ
anti puncture liquid
હવે પંચરની ઝંઝટમાંથી મળશે છુટકારો! માત્ર 180 રૂપિયનું લિક્વિડ ટાયરની વધારી દેશે લાઈફ
india
બદલાઈ જશે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ! સેમિફાઇનલ મેચના વેન્યુ અંગે મોટી અપડેટ
India vs Pakistan
ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે હજુ પણ રમાઈ શકે છે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ, જાણો શું છે સમીકરણ?
Ways to blacken grey hair
Tips: લીમડો, મેથી અને તેલનો કમાલ, ખરતા વાળ અને સફેદ વાળની સમસ્યાથી મળશે છૂટકારો
Pawan Hans helicopter
હવે હેલિકોપ્ટરનું ક્રેશ લેન્ડિંગ, 7 લોકો હતા સવાર, 2 વર્ષમાં આટલી ઘટી દુર્ઘટનાઓ