हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર માટે અતિ મહત્વનો આદેશ, જુઓ Video
Viral Raval
|
Dec 01, 2025, 03:50 PM IST
very important news for the real estate sector watch video for details
More Videos
00:52
u
SP જયદીપસિંહ જાડેજાએ પ્રભાસ પાટણ પીઆઈને સસ્પેન્ડ કરી દીધા
01:15
u
ફિક્સ પે પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસ મામલે મોટા સમાચાર, Video
01:19
u
સુરત: ઝડપથી મજા પ્રિન્સ પટેલ માટે મોતની સજા બની, ટ્રાફિક પોલીસ DCPએ લોકોને કરી અપીલ
04:12
u
સુરત: પૂરઝડપે બાઈક દોડાવવાની સજા! વેસુના બ્રેડલાઈનર સર્કલ નજીક બાઈક સ્લીપ થતા ચાલકનું કમકમાટીભર્યું મોત
02:26
u
રાજકોટ: ગોંડલમાં 4 કેન્દ્રો પર ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી બંધ, જાણો શું છે મામલો
00:58
u
આ તારીખથી રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી પડશે, ગાત્રો થીજી જશે, હાલહવાલ થશે
00:57
u
અમદાવાદ: ઘરકંકાસમાં પતિએ 5થી વધુ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી નાખ્યું
01:17
u
ભરૂચ: ફૈઝલ પટેલની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર સ્પષ્ટતા, Video
05:40
u
EWS લાગૂ નહીં થાય તો પાટીદારનું રાજકીય પતન થશે- વરુણ પટેલ
01:48
u
રાજ્યમાં નવી પોલીસ ભરતીની જાહેરાત, ઈચ્છુક લોકો ખાસ જાણે
Trending news
Viral Video
Viral Video : માલગાડી નીચે ઈશ્ક ફરમાવી રહ્યું હતું, અચાનક દોડવા લાગી ટ્રેન!
Sanchar Saathi app
સરકારે આપ્યો 90 દિવસનો સમય, દરેક સ્માર્ટફોનમાં ઈન્સટ્રોલ કરાશે આ સરકારી એપ, જાણો
Aequs IPO
પૈસા રાખજો તૈયાર, 3 ડિસેમ્બરે ખુલશે આ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ 124 રૂપિયા
Junagadh
જુનાગઢના ઝુમાં સિંહો માટે નવો પ્રોગ્રામ લોન્ચ: પાંજરામાં રહીને પણ જંગલ જેવો શિકારી બ
the girlfriend
રશ્મિકા મંદાનાની ફિલ્મ ધ ગર્લફ્રેન્ડની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ જાહેર, જાણો ક્યારે થશે રિલીઝ
box office collection
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'એ રચી દીધો ઈતિહાસ, ભારતમાં કમાણી 100 કરોડને પાર
sir
SIRનું ફોર્મ ભરતી વખતે તમે ક્યાંક આ ભૂલ તો નથી કરી ને? જેલમાં જવાનો વારો આવી શકે
Samantha Ruth Prabhu
સામંથા એ બોયફ્રેન્ડ રાજ નિદિમોરુ સાથે કર્યા લગ્ન, Photo શેર કરી આપી ગુડ ન્યુઝ
bangladesh
શેખ હસીનાને વધુ એક મોટો ઝટકો, ઢાકા કોર્ટે જમીન કૌભાંડ કેસમાં સંભળાવી સજા
Gujarat Poliitcs
ગોપાલ અને મેવાણીએ ભલે LLB કર્યું હોય, પણ હર્ષ સંઘવીએ રાજકારણમાં PhD કરી છે!