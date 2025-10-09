ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બનેવીએ સાળી સાથે લગ્ન કરવાની જીદમાં હત્યાકાંડ કરી નાખ્યો, હચમચાવતો Video

Viral Raval | Oct 09, 2025, 10:12 AM IST

સુરતના ઉધના વિસ્તારના પટેલનગર માં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને લોહિયાળ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક બનેવીએ પોતાની જ સાળી સાથે લગ્ન કરવાની જીદમાં બે નિર્દોષની હત્યા કરી નાખી છે અને તેની સાસુને પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ કરી છે. આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, હત્યારો બનેવી સંદીપ ગોડ પોતાની જ સાળી મમતા અશોક કશ્યપ સાથે લગ્ન કરવા માગતો હતો. આ બાબતને લઈને ઘરમાં લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલતો હતો. મૃતક નિશ્ચય અશોકભાઈ કશ્યપ (ઉંમર ૩૦) તેની બહેન મમતા અને માતા સાથે ઉત્તર પ્રદેશ (યુપી) થી ખરીદી કરવા માટે સુરત આવ્યા હતા અને તેઓ બનેવી સંદીપના ઘરે રોકાયા હતા. શુક્રવારે, બનેવી સંદીપ ગોડે ફરીથી સાળી સાથે લગ્ન કરવાની માગણી કરી હતી. આ માગણીને પગલે ઘરમાં ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. વિવાદ એટલો વધી ગયો કે સંદીપ ઉશ્કેરાઈ ગયો અને તેણે આ ભયાનક હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો.

Trending news