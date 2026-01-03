લો બોલો...ભાજપના આ દિગ્ગજ નેતાના ડ્રાઈવરે કોર્પોરેશનનું બોર્ડ ઉખાડી ફેંકી દીધુ
રાજકોટમાં એથ્લેટિક્સ ગ્રાઉન્ડ પાસે વિચિત્ર ઘટના ઘટી. એક્સ એમએલએ ગુજરાત લખેલી કારના ચાલકે ગાડી પાર્ક કરવા માટે કોર્પોરેશનનું બોર્ડ ઉખાડી ફેંક્યું. પાર્કિંગ કરવામાં બોર્ડ નડતું હોવાથી બોર્ડ જ ઉખાડી નાખ્યું. આ બનાવનો વીડિયો વાયરલ થતા અનેક સવાલ ઉઠ્યા કે આખરે કોણ એક્સ એમએલએલ હશે જેની કારના ડ્રાઈવરે આ કામ કર્યું. ત્યારે સામે આવ્યું કે આ કાર વજુભાઈ વાળાની હતી અને તેમના કાર ડ્રાઈવરે આ હરકત કરી હતી. સમગ્ર બાબતે જાણ થતા વજુભાઈએ ડ્રાઈવરને ફટકાર લગાવી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.