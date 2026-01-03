ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

લો બોલો...ભાજપના આ દિગ્ગજ નેતાના ડ્રાઈવરે કોર્પોરેશનનું બોર્ડ ઉખાડી ફેંકી દીધુ

Viral Raval | Jan 03, 2026, 01:50 PM IST

રાજકોટમાં એથ્લેટિક્સ ગ્રાઉન્ડ પાસે વિચિત્ર ઘટના ઘટી. એક્સ એમએલએ ગુજરાત લખેલી કારના ચાલકે ગાડી પાર્ક કરવા માટે કોર્પોરેશનનું બોર્ડ ઉખાડી ફેંક્યું. પાર્કિંગ કરવામાં બોર્ડ નડતું હોવાથી બોર્ડ જ ઉખાડી નાખ્યું. આ બનાવનો વીડિયો વાયરલ થતા અનેક સવાલ ઉઠ્યા કે આખરે કોણ એક્સ એમએલએલ હશે જેની કારના ડ્રાઈવરે આ કામ કર્યું. ત્યારે સામે આવ્યું કે આ કાર વજુભાઈ વાળાની હતી અને તેમના કાર ડ્રાઈવરે આ  હરકત કરી હતી. સમગ્ર બાબતે જાણ થતા વજુભાઈએ ડ્રાઈવરને ફટકાર લગાવી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

