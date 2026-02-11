ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજુ કરપડાના રાજીનામા પર આપના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુના પ્રહાર, જાણો AAP પર શું લગાવ્યા આરોપ

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 11, 2026, 03:07 PM IST

Karsandas Bapu on Raju Karpada: આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા હાલના કોગ્રેસ નેતા કરસનદાસ બાપુ પ્રતિક્રિયા આપી છે, તેમને આમ આદમી પાર્ટી પર આક્ષેપ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો ખેડૂતોની ચિંતા કરે છે તે આમ આદમી પાર્ટીમાં ટકી ન શકે. વધુમાં તેમને જણાવ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસ પક્ષને ડેમેજ કરવા માટે ઉભી કરેલી પાર્ટી હોવાનો પણ તેમને આરોપ લગાવ્યો છે. આપના અને ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાના રાજીનામાં બાદ રાજકારણ ગરમાણુ છે, ત્યારે હવે આપના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુએ પણ પ્રહાર કર્યા છે. તેમને રાજીનામા પાછળ આપ પાર્ટી જવાબદાર હોવાનો આડકતરી રીતે આરોપ પણ લગાવ્યો. મહત્વનું છે કે પહેલા પણ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી અનેક નેતાઓએ રાજીનામા આપી ચુક્યા છે.

Trending news