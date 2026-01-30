Video: સોનામાં જબરદસ્ત ભાવવધારો, ગુજરાતીઓએ શોધી કાઢ્યો તોડ
સોના અને ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. આજે ચાંદીમાં 21 હજાર રૂપિયાનો વધારો થયો, જેનાથી તે 4 લાખને પાર થઈ ગઈ છે. સોનું પણ 16 હજારના વધારા સાથે 1 લાખ 76 હજારને વટાવી ગયું છે. આ તેજીના કારણે દેશભરમાં સામાજિક પરિવર્તનની લહેર ઊઠી છે. વધતા ભાવની સીધી અસર હવે લગ્ન અને સામાજિક પ્રસંગો પર પડી રહી છે....લગ્નમાં સોના-ચાંદીના ઘરેણાં આપવાની પરંપરામાં મોટો ફેરફાર આવી રહ્યો છે...ગુજરાતમાં ઠાકોર, રબારી સહિત અનેક સમાજોએ પોતાનું નવું સામાજિક બંધારણ બનાવ્યું છે...કુરિવાજોને તિલાંજલી આપી લગ્ન ખર્ચમાં મોટો ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. હવે લગ્નમાં માત્ર નામ પૂરતું જ સોનું-ચાંદી આપવાની પરંપરા શરૂ થઈ છે...કારણ કે આ ભાવ સામાન્ય પરિવાર માટે પોસાય એવા નથી. એક તરફ લગ્નમાં કાપ, તો બીજી તરફ સોના-ચાંદીમાં રોકાણનો ટ્રેન્ડ જોર પકડી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી લોકો શેરબજારમાં રોકાણ કરતા હતા..પરંતુ હવે સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના અને ચાંદી તરફ મોટાપાયે વળ્યા છે. માત્ર વ્યક્તિઓ જ નહીં, પરંતુ વિશ્વના અનેક દેશો પણ પોતાનો ક્રેડિટ સ્કોર મજબૂત બનાવવા સોનાના ભંડાર વધારી રહ્યા છે. આ રેસમાં ભારત પણ પાછળ નથી. રિઝર્વ બેંક સતત સોનાનો સંગ્રહ વધારી રહી છે. અનેક દેશો ક્રેડિટ સ્કોર મજબૂત બનાવવા સોનાના ભંડાર વધારી રહ્યા છે. કુલ મળીને કહીએ તો, સોના અને ચાંદીની તેજીએ બજાર, રોકાણ અને સમાજ,,,ત્રણેને બદલી દીધા છે...આ તેજી ક્યારે થમશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ તેની અસર સમાજ અને અર્થવ્યવસ્થા પર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે...