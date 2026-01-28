Ajit Pawar Plane Crash Video: અજિત પવારના પ્લેન ક્રેશનો વીડિયો આવ્યો સામે, જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીનું થયું મોત
Ajit Pawar Plane Crash Video: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવાનું વિમાન દુર્ધટનામાં નિધન થયું છે, ત્યારે તેમના પ્લેન ક્રેશ થયા બાદનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્લેન ક્રેશ થતા જ તેમાં ધુમાળાના ગોટે ગોટા નિકળતા જોવા મળે છે, આજુબાજુના લોકો દોડી આવે છે. જો કે હાલ જાણવા મળ્યું નથી કે પ્લેન ક્રેશ થવા પાછળનું કારણ શું છે. જો કે અજીત પવારના નિધનથી સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. તેઓ NCP નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપતા હતા. અજીત પવાર શરદ પવારના ભત્રીજા હતા. તેઓ બારામતીમાં સભા કરવા જઈ રહ્યા હતા, જ્યા લેન્ડિંગ સમયે પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. જો કે આ દુર્ઘટનામાં 6 લોકોના નિધન થયા છે.