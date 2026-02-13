રાજકોટમાં દારૂની મહેફિલનો Video Viral, ગ્લાસ ભરી કર્યું ફેસબુક લાઈવ
Rajkot Alcohol Viral Video: રાજકોટમાં દારૂની મહેફીલનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જો કે આ વીડિયો રાજકોટના કયા વિસ્તારનો છે તે હાલમાં જાણવા મળ્યું નથી, પરંતું વીડિયોમાં બે લોકો દારૂની મહેફિલ માણતા હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે, જો કે આ મહેફિલમાં તેમને ફેસબુક લાઈવ પણ કર્યું હતું, હાલ આ વીડિયોને લઈને પોલીસ પર અનેક સવાલો ઉભા થાય છે. જો કે વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલસ પણ કામે લાગી ગઈ છે અને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે, જો કે આ રીતે દારૂની મહેફિલ કરી અને ફેસબુક લાઈવ કરવું તે પોલીસને ચેલેન્જ આપવા સમાન છે, ગુનેગારોને હવે કાયદાનો ડર રહ્યો નથી તેવું લાગી રહ્યું છે. આ વાયરલ વીડિયની પુષ્ટ્રી Zee 24 કલાક કરતું નથી.